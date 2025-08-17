Российские войска не оставляют попыток захватить Часов Яр в Донецкой области. Для новых штурмов командование уже привлекает даже женщин и бывших заключенных.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой Новости.LIVE.

Как россияне пытаются захватить Часов Яр?

Представитель 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Иван Петричак рассказал, что российские войска чувствуют свои потери.

Ранее они штурмовали большим количеством бронетехники, которая здесь горела. А сейчас – россияне пересаживаются на мотоциклы, потому что и техника заканчивается,

– объяснил он.

По словам военного, так называемая "элита" российской армии закончилась, однако командование от планов захватить Часов Яр не отказывается.

Личный состав их дивизии меняется на бывших заключенных и женщин, в большом количестве,

– добавил Иван Петричак.

Напомним, ранее военные уже рассказывали, что российские захватчики длительное время пытались штурмовать Часов Яр лобовыми атаками. В частности, враг пытался штурмовать через канал "Северский Донец".

Однако, несмотря на усилия оккупантов, город остается разделенным, а продвижение врага блокируется благодаря огневому контролю.