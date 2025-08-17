Російські війська не полишають спроб захопити Часів Яр на Донеччині. Для нових штурмів командування вже залучає навіть жінок та колишніх ув'язнених.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Новини.LIVE.

Як росіяни намагаються захопити Часів Яр?

Речник 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Іван Петричак розповів, що російські війська відчувають свої втрати.

Раніше вони штурмували великою кількістю бронетехніки, яка тут горіла. А зараз – росіяни пересідають на мотоцикли, бо та техніка закінчується,

– пояснив він.

За словами військового, так звана "еліта" російської армії закінчилася, однак командування від планів захопити Часів Яр не відмовляється.

Особовий склад їхньої дивізії змінюється на колишніх ув'язнених і жінок, у великій кількості,

– додав Іван Петричак.

Нагадаємо, раніше військові вже розповідали, що російські загарбники тривалий час намагалися штурмувати Часів Яр лобовими атаками. Зокрема, ворог намагався штурмувати через канал "Сіверський Донець".

Однак, попри зусилля окупантів, місто залишається поділеним, а просування ворога блокується завдяки вогневому контролю.