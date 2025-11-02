Россияне активизируют наступление на Покровск, однако украинцы провели успешную десантную операцию, – ISW

Российские войска активизируют наступательные действия в Покровске и вокруг него, пытаясь захватить город. В то же время украинские силы провели успешную воздушную десантную операцию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Какая сейчас ситуация вокруг Покровска?

Геолокационные кадры, опубликованные 31 октября и 1 ноября, свидетельствуют, что россияне недавно продвинулись в центральной и юго-восточной частях Покровска.

Российские так называемые "военкоры" также заявили, что захватчики якобы углубились в центр Покровска и продвинулись в направлении населенного пункта Котлино.

Старший офицер одной из украинских бригад, воюющей на Покровском направлении, сообщил, что российские войска контролируют примерно 60% Покровска и зашли в Родинское (к северу от города) и Мирноград (на восток).

Несмотря на это, геолокационные видео показывают, что украинские войска удерживают позиции или даже продвинулись в центральной части Родинского – районах, которые россияне называли "захваченными".

По словам старшего сержанта одной из украинских бригад, действующей вблизи Константиновки и Дружковки, россияне существенно уменьшили интенсивность штурмов в направлении Константиновки после неудачной механизированной атаки 27 октября. Он предположил, что часть подразделений могли перебросить для усиления наступления на Покровск и Мирноград.

Из-за нестабильной линии фронта и повсеместного использования дронов ситуация в районе Покровска остается неопределенной. Институт изучения войны (ISW) предоставит обновленную оценку, когда обстоятельства станут понятнее,

– говорится в отчете.

Что известно о воздушной десантной операции?

Украинские силы 31 октября провели десантную операцию на вертолетах к западу от Покровска.

Как на следующий день сообщил 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск, высадка прошла успешно.

По данным источников в ГУР, в спецоперации участвовали несколько вертолетов, которые высадили подразделения спецназа в районах, ранее россияне заявляли как "захваченные". Отмечается, что эти районы имеют критическое значение для украинской логистики на Покровском направлении.

Геолокационное видео, опубликованное 31 октября, показывает, как украинские военные высаживаются с вертолета UH-60 Black Hawk к западу от Покровска – в месте, где, по утверждениям российских источников, якобы находились их войска.

Министерство обороны России 1 ноября заявило, что российские силы якобы отбили украинское контрнаступление. В то же время один из российских "военкоров" отметил, что способность украинских вертолетов проникнуть в воздушное пространство, насыщенное российскими беспилотниками, и не понести потери "вызывает вопросы".

