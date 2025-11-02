Росіяни активізують наступ на Покровськ, однак українці провели успішну десантну операцію, – ISW

Російські війська активізують наступальні дії в Покровську та навколо нього, намагаючись захопити місто. Водночас українські сили провели успішну повітряну десантну операцію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Яка зараз ситуація навколо Покровська?

Геолокаційні кадри, опубліковані 31 жовтня та 1 листопада, свідчать, що росіяни нещодавно просунулися в центральній і південно-східній частинах Покровська.

Російські так звані "воєнкори" також заявили, що загарбники нібито поглибилися в центр Покровська й просунулися у напрямку населеного пункту Котлине.

Старший офіцер однієї з українських бригад, що воює на Покровському напрямку, повідомив, що російські війська контролюють приблизно 60% Покровська та зайшли до Родинського (на північ від міста) і Мирнограда (на схід).

Попри це, геолокаційні відео показують, що українські війська утримують позиції або навіть просунулися у центральній частині Родинського – районах, які росіяни називали "захопленими".

За словами старшого сержанта однієї з українських бригад, що діє поблизу Костянтинівки та Дружківки, росіяни суттєво зменшили інтенсивність штурмів у напрямку Костянтинівки після невдалої механізованої атаки 27 жовтня. Він припустив, що частину підрозділів могли перекинути для посилення наступу на Покровськ і Мирноград.

Через нестабільну лінію фронту та повсюдне використання дронів ситуація в районі Покровська залишається невизначеною. Інститут вивчення війни (ISW) надасть оновлену оцінку, коли обставини стануть зрозумілішими,

– йдеться у звіті.

Що відомо про повітряну десантну операцію?

Українські сили 31 жовтня провели десантну операцію на гелікоптерах на захід від Покровська.

Як на наступний день повідомив 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ, висадка пройшла успішно.

За даними джерел в ГУР, у спецоперації брали участь кілька вертольотів, які висадили підрозділи спецпризначенців у районах, що раніше росіяни заявляли як "захоплені". Зазначається, що ці райони мають критичне значення для української логістики на Покровському напрямку.

Геолокаційне відео, опубліковане 31 жовтня, показує, як українські військові висаджуються з гелікоптера UH-60 Black Hawk на захід від Покровська – у місці, де, за твердженнями російських джерел, нібито перебували їхні війська.

Міністерство оборони Росії 1 листопада заявило, що російські сили нібито відбили український контрнаступ. Водночас один із російських "воєнкорів" зауважив, що здатність українських гелікоптерів проникнути в повітряний простір, насичений російськими безпілотниками, і не зазнати втрат "викликає запитання".

Бої за Покровськ тривають: останні новини