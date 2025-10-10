Укр Рус
10 октября, 16:02
3

Воины легиона "Свобода России" будут бороться с режимом Путина с помощью морских дронов, – ГУР

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Легион "Свобода России" при поддержке украинских подразделений начал использовать морские дроны.
  • Эта операция стала историческим шагом в сотрудничестве между украинскими силами и российскими добровольцами.

Российские добровольцы из легиона "Свобода России", которые воюют в составе Сил безопасности и обороны Украины, вышли на новый этап противостояния режиму. Речь идет об активном внедрении морских дронов в работу бойцов.

Солдаты легиона реализовали новое направление в рамках совместных операций вместе со спецподразделением "Ferrata" и Подразделением активных действий ГУР МО Украины. Об этом сообщили в ГУР, передает 24 Канал.

Что известно о новом этапе в борьбе российских добровольцев?

По данным украинских разведчиков, подразделения в тесной координации вышли на новый уровень операционной деятельности – теперь воины смогут выполнять боевые задачи и в надводной среде.

Так, впервые в истории российского добровольческого движения в операциях успешно использовали надводные безэкипажные катера.

Применение такой техники расширяет возможности сопротивления, позволяя эффективно наносить удары по россиянам на значительном расстоянии от берега.

Как отмечают в ГУР, положительный результат операции стал возможным благодаря точной разведке, слаженному взаимодействию и инновационным технологическим решением подразделений.

Это только начало. Впереди – новые этапы, более глубокие рейды и расширение фронтов сопротивления. Режим не сможет спрятаться нигде,
– подчеркнули в ГУР.

Разведчики назвали операцию историческим шагом, который открывает новую страницу антипутинского сопротивления и демонстрирует усиление сотрудничества между украинскими силами и российскими добровольцами, выступившими против путинского режима.

Применение морских дронов бойцами легиона "Свобода России" / Видео ГУР

Как легион "Свобода России" борется против путинского режима?

  • Легион, образован в марте 2022 года, действует на стороне Украины и проводит акции сопротивления против путинского режима.

  • По словам заместителя командира подразделения Максима Андронникова (позывной "Цезарь"), российское руководство фактически не заинтересовано в массовом возвращении мобилизованных – это создало бы дополнительные риски для стабильности режима.

  • Кремль не беспокоится о потерях своих войск – для российской власти возвращение погибших и раненых домой создало бы новые проблемы для режима Владимира Путина, считают эксперты.

  • Андронников также обвинил высшее руководство армии в коррупционных схемах, приводящих к эксплуатации солдат. Он утверждает, что существуют механизмы, которые позволяют генералам зарабатывать на собственных войсках и "бросать" их ради наживы.

  • Один из участников легиона – бывший российский военнослужащий - якобы имел доступ к секретным данным и участвовал в выводе информации с ноутбуков и диверсиях, в частности на железной дороге и в работе с боеприпасами.