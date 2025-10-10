Російські добровольці з легіону "Свобода Росії", які воюють у складі Сил безпеки та оборони України, вийшли на новий етап протистояння режиму. Йдеться про активне впровадження морських дронів у роботу бійців.

Солдати легіону реалізували новий напрямок у межах спільних операцій разом зі спецпідрозділом "Ferrata" та Підрозділом активних дій ГУР МО України. Про таке повідомили в ГУР, передає 24 Канал.

Що відомо про новий етап у боротьбі російських добровольців?

За даними українських розвідників, підрозділи у тісній координації вийшли на новий рівень операційної діяльності – тепер воїни зможуть виконувати бойові завдання і в надводному середовищі.

Так, вперше в історії російського добровольчого руху в операціях успішно використали надводні безекіпажні катери.

Застосування такої техніки розширює можливості спротиву, дозволяючи ефективно завдавати ударів по росіянах на значній відстані від берега.

Як зазначають у ГУР, позитивний результат операції став можливим завдяки точній розвідці, злагодженій взаємодії та інноваційним технологічним рішенням підрозділів.

Це лише початок. Попереду – нові етапи, глибші рейди та розширення фронтів спротиву. Режим не зможе сховатися ніде,

– підкреслили в ГУР.

Розвідники назвали операцію історичним кроком, який відкриває нову сторінку антипутінського спротиву та демонструє посилення співпраці між українськими силами та російськими добровольцями, що виступили проти путінського режиму.

Застосування морських дронів бійцями легіону "Свобода Росії" / Відео ГУР

Як легіон "Свобода Росії" бореться проти путінського режиму?