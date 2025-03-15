Людей до легіону ще приймають, але під час вступу їх перевіряють. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на запис ефіру до третьої річниці легіону "Свобода Росії".

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Опір розпочинався із простих вчинків

На початку діяльності легіону у соцмережах активно публікували фото, де на купюрах писали назву легіону, а також з'являлися відповідні графіті із латинською буквою L.

Активно тоді поширювали й листівки та наклейки. Їх залишали на автобусних зупинках, стовпах тощо.

"Це все починалося з таких простих речей… Цей ком накопичували, щоб люди розуміли, що вони не одні в Росії і що проти путінського режиму можна і потрібно боротися", – кажуть члени підрозділу.

Один з учасників легіону також розповів, що часто бувало кидав цеглини по автівках із позначками Z. Також скоював диверсії на залізниці.

Але ні з ким не зв'язувався, тому що безпека вона безпека. Тоді не було такого повноцінного потужного об'єднуючого якогось органу, який можна було координувати. Це все я сам по собі. Ось будучи колишнім військовим приблизно розумів, як працює логістика, як працює залізниця… Погуляв залізницею, там пошкодив, там… Маса способів, якщо комусь цікаво. Навіть на деяких каналах є докладні інструкції,

– розповів він.

Мав доступ до усієї секретної інформації російської армії

Згодом колишній російський військовий отримав повістку і став старшиною у штурмовому загоні, а потім – начальником штабу, а тому мав доступ до секретної інформації.

"Я думаю, ну мої штурмовики воюють. Навіщо їм бронебійними патронами стріляти. Ну ЛПС їм звичайні дам. А бронебійні ми на полігоні… Все буде рівно, нам не буде, чим стріляти. Це теж опору вже відноситься", – також розповів він.

Так одного разу до російських позицій не доїхав КамАЗ боєприпасів.

Багато чого робив такого корисного, цікавого,

– наголосив легіонер.

З часом, коли уже багато чого було зроблено, він зрозумів, що час йти. Але перед цим посилено зібрав із ноутбуків всю інформацію.

Також на прохання проєкту "Хочу жити" йому вдалося вивести ще двох десантників. Відходячи з російських позицій, також продовжував шкодити.