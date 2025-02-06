Про це пише 24 Канал з посиланням на "Сопротивление.ФМ".

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Чому Легіон "Свобода Росії" звернувся до Кабаєвої

У студії обговорили те, як жінка може допомогти руху спротиву. Згадали і про різноманітних шпигунок, які свідомо закохували в себе чоловіків, щоб здобути інформацію. Але йдеться не тільки про це: наприклад, жінки в тилових частинах знають, які війська куди переміщуються, мають доступ до списків прізвищ убивць. Усе це можна передати збройній опозиції.

Фразу "ну а що я можу" нав'язує Путін. Тож не варто себе недооцінювати, запевнили в "Свободі Росії".

Ми закликаємо коханок високопоставлених чиновників (що вище, то краще) піти праведним шляхом, щось розпитати і тихенько нам шепнути. Аліно Кабаєва, ми все пробачимо, давай, віримо в тебе!

– зі сміхом сказали жінки.

Бойова медикиня "Зірка", інженерка ударних БпЛА "Чайка", аеророзвідниця "Лалі" / Скриншоти 24 Каналу

Далі, вже серйозно, вони пояснили: на дітей Путіна завжди полюватимуть. Щоб убезпечити їх, Кабаєва може піти на співпрацю з рухом опору. Тоді вона стане найвеличнішою жінкою в історії.



Як зв'язатися з Легіоном "Свобода Росії" / Скриншот 24 Каналу

Імовірно, гімнастка Аліна Кабаєва має двох синів від Путіна. Одна дитина народилася у 2015 році, інша (або навіть двійня) – у 2019-му.