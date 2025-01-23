Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на нову серію подкасту "Спротив.ФМ" від легіону "Свобода Росії".

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Чи можливо змінити ситуацію у Росії мирним протестом

Журналістка Анастасія Гофт розповіла, що ще у 2021 році під час протестів у Санкт-Петербурзі було таке, що людині приписували кримінальну справу через кидання пластикової склянки в поліцію. Хоча це не було силовим опором, але термін людям давала.

Водночас легіонер з позивним "Ерік" зазначив, що наразі у Росії як і з мирним протестом, так і з силовим можна отримати майже один і той самий термін покарання. Зокрема, за будь-що з цього російські правоохоронці можуть "накрутити" термін для перебування у в'язниці.

Інший легіонер з псевдо "Севен" навів приклад, коли один із росіян сів до в'язниці лише за спробу підпалити військкомат.

Просто приклад одного із партизанів, який на початку вторгнення в Україну сів за спробу підпалу військкомату. І що він казав? Що краще б я справді його підпалив, бо, по суті, термін матимеш теж самий, – сказав "Севен".

Окрім того, за словами Анастасії Гофт, також і всередині СІЗО, і всередині колоній наявний свій внутрішній тиск щодо російських громадян, які намагалися протестувати.

Своєю чергою, "Ерік" навів до прикладу російського добровольця Ельдара Дадіна, який зазнавав катувань через те, що брав участь у мирних протестах у своїй країні.

"Зрештою він потім згодом прийшов до того, що протест має бути силовим. А далі він поклав життя за це, прийшовши до нас (у легіон "Свобода Росії" – 24 Канал). Загинув у нас на одній зі спецоперацій. Ось людина зрозуміла, що мирним шляхом нічого не досягнеш. Хоча в нього навіть позивний був "Ганді", бо він спочатку стояв на тих підвалинах, що протест має бути мирним", – зазначив "Ерік".

На питання про те, чи варто доносити до російських громадян, що протести мають бути силовими, журналістка Анастасія Гофт, яка наразі є координаторкою кампанії Free Navalny у Литві, наголосила, що до кого треба, ця ідея колись дійде, а для тих, хто не хоче, то це навряд чи зможе статися.

Я думаю, що тут ще основний момент у тому, що люди дуже бояться. Дуже сильно бояться. Тому що репресивна машина розкручена просто до неможливого,

– сказала журналістка.

Водночас вона наголосила, що російські чоловіки, які вже емігрували, наразі не зовсім розуміють механізм вступу, до прикладу, в легіон "Свобода Росії". Тому поки не знають, як долучитися до цього силового протесту.