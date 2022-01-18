Более 15 миллионов украинцев получили по крайней мере одну дозу вакцины против COVID-19
Источник:Минздрав
Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С начала кампании одну дозу прививки получили более 15 миллионов наших граждан.
Суточная статистика прививок
Так, за сутки 17 января 80 921 человека вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 29 847 человек.
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Тогда как вторую дозу – 36 223 человека. Зато дополнительную – 456 человек, а бустерную дозу – 14 395.
Прививка проводилась 765 мобильными бригадами по иммунизации 3 175 пунктами прививки и 440 центрами вакцинации населения.
Общая картина прививок
С начала вакцинальной кампании вакцинировали 15 022 924 человека, из них:
- получили первую дозу – 15 022 922 человека;
- две дозы – 14 306 743 человека;
- получили дополнительную – 10 073 человека;
- бустерную – 113 560 человек.
Всего провели 29 453 298 прививок.
Какие препараты выбирали украинцы в целом:
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 533 902,
- Coronavac – 4 855 720,
- AstraZeneca – 1 629 405,
- Moderna – 1 496 030,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала
Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала