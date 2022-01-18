Понад 15 мільйонів українців отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19
Джерело:МОЗ
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії одну дозу щеплення отримали понад 15 мільйонів наших громадян.
Добова статистика щеплень
Так, за добу 17 січня 80 921 людину вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 29 847 людей.
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Тоді як другу дозу – 36 223 людини. Натомість додаткову – 456 людей, а бустерну дозу – 14 395.
Щеплення проводилось 765 мобільними бригадами з імунізації 3 175 пунктами щеплення та 440 центрами вакцинації населення.
Загальна картина щеплень
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 022 924 людини, з них:
- отримали першу дозу – 15 022 922 людини;
- дві дози – 14 306 743 людини;
- отримали додаткову – 10 073;
- бустерну – 113 560 людей.
Загалом провели 29 453 298 щеплень.
Які препарати обирали українці загалом:
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 533 902,
- Coronavac – 4 855 720,
- AstraZeneca – 1 629 405,
- Moderna – 1 496 030,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу