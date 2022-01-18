Добова статистика

На жаль, від ускладнень хвороби померли ще 188 пацієнтів. Також за минулу добу до лікарень із коронавірусом або підозрою на нього потрапили 1 125 осіб. Натомість одужала 5 761 людина.

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Темпи тестувань

Також здійснили 79 696 тестувань за добу, зокрема:

методом ПЛР – 37 678;

методом ІФА – 5 619;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 399.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 972;

Вінницька область – 372;

Волинська область – 142;

Дніпропетровська область – 286;

Донецька область – 365;

Житомирська область – 58;

Закарпатська область – 230;

Запорізька область – 188;

Івано-Франківська область – 640;

Київська область – 345;

Кіровоградська область – 61;

Луганська область – 207;

Львівська область – 870;

Миколаївська область – 148;

Одеська область – 350;

Полтавська область – 473;

Рівненська область – 370;

Сумська область – 384;

Тернопільська область – 282;

Харківська область – 678;

Херсонська область – 58;

Хмельницька область – 239;

Черкаська область – 214;

Чернівецька область – 475;

Чернігівська область – 151.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика захворюваності в країні

За весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 768 088 хворих на коронавірус. Станом на 18 січня 3 561 923 людини одужали. Але, на жаль, померли щонайменше 98 549 пацієнтів.

Всього провели 17 220 495 ПЛР-тестувань від початку пандемії.



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