Добова статистика
На жаль, від ускладнень хвороби померли ще 188 пацієнтів. Також за минулу добу до лікарень із коронавірусом або підозрою на нього потрапили 1 125 осіб. Натомість одужала 5 761 людина.
Важливо У перехворілих на COVID-19 виявили аномальну активність імунної системи протягом 8 місяців
Темпи тестувань
Також здійснили 79 696 тестувань за добу, зокрема:
- методом ПЛР – 37 678;
- методом ІФА – 5 619;
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 399.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 972;
- Вінницька область – 372;
- Волинська область – 142;
- Дніпропетровська область – 286;
- Донецька область – 365;
- Житомирська область – 58;
- Закарпатська область – 230;
- Запорізька область – 188;
- Івано-Франківська область – 640;
- Київська область – 345;
- Кіровоградська область – 61;
- Луганська область – 207;
- Львівська область – 870;
- Миколаївська область – 148;
- Одеська область – 350;
- Полтавська область – 473;
- Рівненська область – 370;
- Сумська область – 384;
- Тернопільська область – 282;
- Харківська область – 678;
- Херсонська область – 58;
- Хмельницька область – 239;
- Черкаська область – 214;
- Чернівецька область – 475;
- Чернігівська область – 151.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна статистика захворюваності в країні
За весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 768 088 хворих на коронавірус. Станом на 18 січня 3 561 923 людини одужали. Але, на жаль, померли щонайменше 98 549 пацієнтів.
Всього провели 17 220 495 ПЛР-тестувань від початку пандемії.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Фото 24 каналу