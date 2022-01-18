Суточная статистика

К сожалению, от осложнений болезни умерли еще 188 пациентов. Также за минувшие сутки в больницы с коронавирусом или подозрением на него попали 1 125 человек. За это выздоровели 5 761 человек.

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Темпы тестирований

Также было проведено 79 696 тестирований в сутки, в том числе:

методом ПЦР – 37 678;

методом ИФА – 5 619;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36 399.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 972;

Винницкая область – 372;

Волынская область – 142;

Днепропетровская область – 286;

Донецкая область – 365;

Житомирская область – 58;

Закарпатская область – 230;

Запорожская область – 188;

Ивано-Франковская область – 640;

Киевская область – 345;

Кировоградская область – 61;

Луганская область – 207;

Львовская область – 870;

Николаевская область – 148;

Одесская область – 350;

Полтавская область – 473;

Ровненская область – 370;

Сумская область – 384;

Тернопольская область – 282;

Харьковская область – 678;

Херсонская область – 58;

Хмельницкая область – 239;

Черкасская область – 214;

Черновицкая область – 475;

Черниговская область – 151.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Общая статистика заболеваемости в стране

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 768 088 больных коронавирусом. По состоянию на 18 января 3 561 923 человека выздоровели. Но, к сожалению, умерли по меньшей мере 98 549 пациентов.

Всего провели 17 220 495 ПЦР-тестирований с начала пандемии.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Фото 24 канала

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