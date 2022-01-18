Суточная статистика

К сожалению, от осложнений болезни умерли еще 188 пациентов. Также за минувшие сутки в больницы с коронавирусом или подозрением на него попали 1 125 человек. За это выздоровели 5 761 человек.

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Темпы тестирований

Также было проведено 79 696 тестирований в сутки, в том числе:

  • методом ПЦР – 37 678;
  • методом ИФА – 5 619;
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36 399.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • Киев – 972;
  • Винницкая область – 372;
  • Волынская область – 142;
  • Днепропетровская область – 286;
  • Донецкая область – 365;
  • Житомирская область – 58;
  • Закарпатская область – 230;
  • Запорожская область – 188;
  • Ивано-Франковская область – 640;
  • Киевская область – 345;
  • Кировоградская область – 61;
  • Луганская область – 207;
  • Львовская область – 870;
  • Николаевская область – 148;
  • Одесская область – 350;
  • Полтавская область – 473;
  • Ровненская область – 370;
  • Сумская область – 384;
  • Тернопольская область – 282;
  • Харьковская область – 678;
  • Херсонская область – 58;
  • Хмельницкая область – 239;
  • Черкасская область – 214;
  • Черновицкая область – 475;
  • Черниговская область – 151.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Общая статистика заболеваемости в стране

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 768 088 больных коронавирусом. По состоянию на 18 января 3 561 923 человека выздоровели. Но, к сожалению, умерли по меньшей мере 98 549 пациентов.

Всего провели 17 220 495 ПЦР-тестирований с начала пандемии.

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