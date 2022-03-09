Более 50: Зеленский назвал количество украинских детей, которых убила Россия
9 марта 2022 , 00:12Читати новину українською
Оккупанты унесли жизни уже более 50 украинских детей. Украина не позволит миру игнорировать это.
Украинский народ никогда не простит этого русским захватчикам. Об этом вечером 8 марта подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.
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Россия унесла жизни 52 украинских детей
Сегодня, когда я шел выступать перед британским парламентом, самым страшным числом было для меня 50. 50 убитых украинских детей за 13 дней войны. А уже через час стало 52. 52 ребенка. Никогда не простим это. И знаю, что вы никогда это не простите оккупантам,
– сказал президент.
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