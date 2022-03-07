Оно адресовано, в частности, главе Кремля Владимиру Путину и всем московитам, выполняющим его указания.
Внимание В "Охматдете" проводят частичную эвакуацию детей, – Поворозник
Ей всего 3 года, но она очень хорошо понимает, что сейчас происходит в Украине. Поэтому записала очень трогательное и грустное видео.
Маленькая Аня выучила молитву за Украину.
Боже, храни единственную,
родную нашу Украину.
Спаси нас от беды,
победу нам пошли.
Дай свободы, миру всем,
сохрани защитников
и домой пусть они
возвращаются живые,
– искренне молится девочка.
Также девочка просит Путина не убивать наших воинов, мирных гражданских жителей. В частности, таких как она – детей, совсем ни в чем не повинных.
Путин, что ты делаешь?
Зачем ты нас убиваешь?
Украина – наш дом!
Уходить отсюда!,
– чуть ли не со слезами на глазах закончила свое обращение.
Девочка из Винницкой области просит Путина не убивать мирных: видео
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