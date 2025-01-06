Такое мнение в эфире 24 Канала выразил ведущий канала "Ходорковский Live" Сергей Асланян, отметив, что по его убеждению могут быть подписаны любые соглашения, но ничто и никогда не будет Кремлем соблюдаться.

Смотрите также Зеленский заявил, что Трамп может остановить Путина: однако есть нюанс

Как Кремль использует период прекращения огня

Россия – это страна, которая привыкла воевать постоянно и которая существовать мирно не умеет и не хочет. Это подтверждают и факты ее истории.

"Российская империя постоянно воюет, упорно поддерживая не свои конфликты. Даже когда Россию, как государство, которое не сложилось, будучи в качестве относительно самостоятельных субъектов, поработила орда и там изменилось управление, это все равно не изменило сути этой страны. Эти люди продолжали воевать, лезть не в свое дело, норовили вступить в конфликт с Европой", – напомнил Асланян.

Никаких гарантий безопасности, по мнению ведущего канала, после прекращения боевых действий не будет существовать. Асланян убежден, что период после вероятного подписания мирного соглашения Россия использует для того, чтобы перевооружиться и нарастить свой потенциал, чтобы впоследствии снова осуществить нападение.

Через 4 года после того как Трамп освободит свой кабинет, появится там кто-то типа Камалы Харрис, толерантный и вялый, аналог Байдена или Обамы и все, тогда нападать можно будет на кого угодно. То есть через 4 года будет новая Россия, которая перевооружится,

– считает Асланян.

Тем более, что как только война закончится, по мнению ведущего канала, все бросятся открыто вооружать Россию, ведь она до сих пор платежеспособный партнер. Россия, с его слов, не собирается переводить на мирные рельсы производство, она будет наращивать свой потенциал.

А какие перспективы того, что Россия совершит нападение на Европу? Огромные. До тех пор, пока жив Путин, это гарантировано, вопрос лишь в сроках. Это произойдет обязательно, но правления Трампа уже не будет и никакие гарантии уже не помогут,

– спрогнозировал Асланян.

Что должны сделать ЕС и США

По мнению ведущего канала, сейчас перед Европой и США стоит задача, решая одну проблему (остановить боевые действия), придумать ситуацию, когда станет невозможным, невыгодным или опасным нападение России на Европу в будущем. Асланян уверен, что такой план у России есть.

Потому что слабаки Европы и всего мира показали, что Путину можно нападать на кого угодно, никто не способен не то, что сделать что-то, а даже не мямлить и высказаться,

– подытожил Асланян.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с американским журналистом Лексом Фридманом заявил, что сначала украинская сторона будет вести диалог о возможности остановить войну с представителями США, в частности с Трампом. Только после того, как новый лидер Соединенных Штатов предложит Украине реальные гарантии безопасности, он допускает возможность сесть за стол переговоров и с российской стороной.