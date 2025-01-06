Таку думку в етері 24 Каналу висловив ведучий каналу "Ходорковський Live" Сергій Асланян, наголосивши, що за його переконанням можуть бути підписані будь-які угоди, але ніщо і ніколи не буде Кремлем дотримуватись.

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Як Кремль використає період припинення вогню

Росія – це країна, яка звикла воювати постійно і яка існувати мирно не вміє та не хоче. Це підтверджують й факти її історії.

"Російська імперія постійно воює, завзято підтримуючи не свої конфлікти. Навіть коли Росію, як державу, яка не склалася, бувши в якості відносно самостійних суб'єктів, поневолила орда і там змінилось управління, це все одно не змінило суті цієї країни. Ці люди продовжували воювати, лізти не у свою справу, норовили вступити в конфлікт з Європою", – нагадав Асланян.

Ніяких гарантій безпеки, на думку ведучого каналу, після припинення бойових дій не існуватиме. Асланян переконаний, що період після ймовірного підписання мирної угоди Росія використає для того, аби переозброїтися та наростити свій потенціал, щоб згодом знову здійснити напад.

Через 4 роки після того як Трамп звільнить свій кабінет, з'явиться там хтось типу Камали Гарріс, толерантний і в'ялий, аналог Байдена чи Обами й все, тоді нападати можна буде на кого завгодно. Тобто через 4 роки буде нова Росія, яка переозброїться,

– вважає Асланян.

Тим більше, що як тільки війна закінчиться, на думку ведучого каналу, всі кинуться відкрито озброювати Росію, адже вона й досі платоспроможний партнер. Росія, з його слів, не збирається переводити на мирні рейки виробництво, вона буде нарощувати свій потенціал.

А які перспективи того, що Росія здійснить напад на Європу? Величезні. До тих пір, поки живий Путін, це гарантовано, питання лише в термінах. Це станеться обов'язково, але правління Трампа вже не буде і ніякі гарантії вже не допоможуть,

– спрогнозував Асланян.

Що мають зробити ЄС і США

На думку ведучого каналу, зараз перед Європою і США стоїть завдання, розв'язуючи одну проблему (зупинити бойові дії), вигадати ситуацію, коли стане неможливим, невигідним чи небезпечним напад Росії на Європу в майбутньому. Асланян впевнений, що такий план в Росії є.

Тому що слабаки Європи й всього світу показали, що Путіну можна нападати на кого завгодно, ніхто не спроможний не те, що вдіяти щось, а навіть нормально висловитись,

– підсумував Асланян.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у розмові з американським журналістом Лексом Фрідманом заявив, що спочатку українська сторона буде вести діалог про можливість зупинити війну з представниками США, зокрема з Трампом. Тільки після того, як новий лідер Сполучених Штатів запропонує Україні реальні гарантії безпеки, він допускає можливість сісти за стіл переговорів і з російською стороною.