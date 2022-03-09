Понад 50: Зеленський назвав кількість українських дітей, яких вбила Росія
9 березня 2022 , 00:09Читать новость на русском
Окупанти забрали життя вже більше ніж 50 українських дітей. Україна не дозволить світові це ігнорувати.
Український народ ніколи не пробачить цього російським загарбникам. Про це ввечері 8 березня наголосив президент України Володимир Зеленський.
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Росія забрала життя 52 українських дітей
Сьогодні, коли я йшов виступати перед британським парламентом, найстрашнішим числом було для мене 50. 50 убитих українських дітей за 13 днів війни. А вже за годину стало 52. 52 дитинки. Ніколи не пробачимо це. І знаю, що ви ніколи це не пробачите окупантам,
– сказав президент.
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