Более 52 тысяч прививок за сутки: какие препараты выбирали украинцы для вакцинации от COVID
Источник:Минздрав Украины
За предыдущие сутки удалось вакцинировать больше 50 тысяч украинцев. В целом полностью привили почти 14 миллионов наших граждан.
Вакцинация украинцев в цифрах
Так, за сутки 31 декабря в Украине 52 166 человек вакцинировали против COVID-19. Об этом свидетельствуют последние данные Министерства здравоохранения.
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Первую дозу получили 15 077 человек, вторую дозу – 36 354 человека, дополнительную дозу получили 183 человека, бустерную дозу – 552 человека.
Прививки проводила 671 мобильная бригада по иммунизации, 3 239 пункта прививки и 403 центра вакцинации населения.
Общие темпы вакцинации в Украине
С начала вакцинальной кампании привили 14 713 311 человек, из них:
- получили первую дозу – 14 713 309 людей;
- получили две дозы – 13 734 741 человек;
- получили дополнительную дозу – 4 063 человека;
- бустерную дозу – 5 452 человека.
В общем провели 28 457 565 прививок.Обратите внимание! Центры вакцинации не будут работать 1 и 2 января 2022 года. Они возобновят свою работу 3 января 2022 года.
Какими вакцинами иммунизировали украинцев
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 325 046,
- Coronavac – 4 788 204,
- AstraZeneca – 1 621 533,
- Moderna – 1 470 661,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала
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