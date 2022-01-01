Более 52 тысяч прививок за сутки: какие препараты выбирали украинцы для вакцинации от COVID

За предыдущие сутки удалось вакцинировать больше 50 тысяч украинцев. В целом полностью привили почти 14 миллионов наших граждан.

Вакцинация украинцев в цифрах

​Так, за сутки 31 декабря в Украине 52 166 человек вакцинировали против COVID-19. Об этом свидетельствуют последние данные Министерства здравоохранения.

Внимание В Украине в последний день 2021 года COVID-19 обнаружили у более 5 тысяч людей

Первую дозу получили 15 077 человек, вторую дозу – 36 354 человека, дополнительную дозу получили 183 человека, бустерную дозу – 552 человека.

Прививки проводила 671 мобильная бригада по иммунизации, 3 239 пункта прививки и 403 центра вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации в Украине

С начала вакцинальной кампании привили 14 713 311 человек, из них:

получили первую дозу – 14 713 309 людей;

получили две дозы – 13 734 741 человек;

получили дополнительную дозу – 4 063 человека;

бустерную дозу – 5 452 человека.

В общем провели 28 457 565 прививок.

Какими вакцинами иммунизировали украинцев

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 325 046,

Coronavac – 4 788 204,

AstraZeneca – 1 621 533,

Moderna – 1 470 661,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Центры вакцинации не будут работать 1 и 2 января 2022 года. Они возобновят свою работу 3 января 2022 года.



Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала

Будет интересно – самые распространенные мифы о вакцинации

Невакцинированные имеют в 5 раз более высокий риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.