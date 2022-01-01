В больницы попали 1 554 человека. К сожалению, не удалось спасти 190 человек с недугом. Болезнь 31 декабря преодолели 6 073 человека.
Актуально ВОЗ предоставила новые рекомендации по вакцинации населения
Охват тестирования населения
За минувшие сутки в Украине провели 54 666 тестирований на коронавирус. В частности,22 507 исследований было проведено методом ПЦР, 4 367 – методом ИФА и 27 792 – экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.
Сколько случаев обнаружили в регионах
Больше всего новых больных коронавирусом обнаружили в столице, а также на Львовщине и в Киевской области.
- Киев – 976;
- Винницкая область – 159;
- Волынская область – 58;
- Днепропетровская область – 119;
- Донецкая область – 184;
- Житомирская область – 176;
- Закарпатская область – 163;
- Запорожская область – 142;
- Ивано-Франковская область – 190;
- Киевская область – 315;
- Кировоградская область – 61;
- Луганская область – 41;
- Львовская область – 443;
- Николаевская область – 120;
- Одесская область – 240;
- Полтавская область – 256;
- Ровненская область – 83;
- Сумская область – 139;
- Тернопольская область – 132;
- Харьковская область – 180;
- Херсонская область – 37;
- Хмельницкая область – 262;
- Черкасская область – 181;
- Черновицкая область – 100;
- Черниговская область – 269.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
Какая ситуация с вакцинацией в Украине
За минувшие сутки 52 166 человек вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 15 077 человек, вторую дозу – 36 354. Дополнительную дозу получили 183 человека, а бустерную дозу – 552.
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Что известно о коронавирусе в УкраинеПо состоянию на утро 1 января выявили 3 672 675 больных коронавирусом, 3 474 931 из которых преодолели болезнь. К сожалению, COVID-19 унес жизни 96 089 жителей страны.
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