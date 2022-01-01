До лікарень потрапили 1554 людини. На жаль, не вдалось врятувати 190 осіб з недугою. Хворобу 31 грудня подолали 6 073 людини.

Актуально ВООЗ надала нові рекомендації щодо вакцинації населення

Охоплення тестування населення

За минулу добу в Україні провели 54666 тестувань на коронавірус. Зокрема,22 507 досліджень було проведено методом ПЛР, 4 367 – методом ІФА та 27 792 – експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Скільки випадків виявили в регіонах

Найбільше нових хворих на коронавірус виявили у столиці, а також на Львівщині та у Київській області.

Київ – 976;

Вінницька область – 159;

Волинська область – 58;

Дніпропетровська область – 119;

Донецька область – 184;

Житомирська область – 176;

Закарпатська область – 163;

Запорізька область – 142;

Івано-Франківська область – 190;

Київська область – 315;

Кіровоградська область – 61;

Луганська область – 41;

Львівська область – 443;

Миколаївська область – 120;

Одеська область – 240;

Полтавська область – 256;

Рівненська область – 83;

Сумська область – 139;

Тернопільська область – 132;

Харківська область – 180;

Херсонська область – 37;

Хмельницька область – 262;

Черкаська область – 181;

Чернівецька область – 100;

Чернігівська область – 269.

Яка ситуація з вакцинацією в Україні

За минулу добу 52 166 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 15 077 людей, другу дозу – 36 354. Додаткову дозу отримали 183 особи, а бустерну дозу – 552.

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Що відомо про коронавірус в Україні

Станом на ранок 1 січня виявили 3 672 675 хворих на коронавірус, 3 474 931 з яких подолали хворобу. На жаль, COVID-19 забрав життя 96 089 мешканців країни.



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