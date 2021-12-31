Центры вакцинации не будут работать 1 и 2 января 2022 года. Они возобновят свою работу 3 января 2021 года.

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Как записаться на вакцинацию

Через семейного врача,

сервис Helsi,

по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19,

Можно прийти и стать в живую очередь. Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации домой по номеру контакт-центра Минздрава или с помощью своего врача.

Кому нельзя вакцинироваться против коронавируса

Источник: Минздрав

Противопоказания могут быть постоянными и временными. Единственным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является анафилактическая реакция первой дозы этой вакцины.

В этом случае пациенту рекомендуют привиться от COVID-19 другой вакциной при условии ее наличия.

Временные противопоказания:

острые заболевания с повышением температуры выше 38,0 °C. Вакцинация может проводиться после выздоровления и при отсутствии признаков острой болезни. Справка выдается сроком до 2 недель от начала заболевания.

лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой. Вакцинация может быть проведена через 90 дней после окончания терапии. Срок действия справки – 3 месяца.

введение вакцин против других инфекционных заболеваний. Вакцинация COVID-19 должна быть проведена через 14 дней после введения вакцины против других инфекционных болезней (за исключением инактивированной вакцины против гриппа, которую можно вводить одновременно с антиковидной вакциной в разные руки). В промежутке между первой и второй дозами вакцины против COVID-19 могут быть введены другие вакцины с соблюдением 14-дневного интервала. Срок действия справки – 14 дней.

проба с туберкулином или анализ крови на туберкулез (IGRA). В случае необходимости провести пробу с туберкулином или IGRA ее следует провести и интерпретировать перед проведением вакцинации или отложить по меньшей мере на 4 недели после проведения вакцинации против COVID-19. Вакцинация COVID-19 может быть осуществлена ​​в любое время после завершения всех этапов пробы с туберкулином. Срок действия справки – до завершения оценки пробы/IGRA.

COVID-19 в анамнезе. Вакцинация может быть отсрочена на 3 месяца со времени течения COVID-19 или осуществлена ​​раньше, но не ранее чем через 28 дней от первого дня появления симптомов или лабораторного подтверждения диагноза COVID-19 методом ПЦР/определения антигена вируса SARS-CoV-2. Срок действия справки – до 3 месяцев.

Пациенты, которые проходят лечение препаратом "Ритуксимаб", должны отложить вакцинацию не менее чем на 4 недели после последней дозы препарата.

Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала

Обратите внимание! Невакцинированные имеют в 5 раз более высокий риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.

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