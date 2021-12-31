Согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу года должен составить 40%. Министерство здравоохранения Украины выполнило это требование.

Актуально Чем отличаются бустерная и дополнительная дозы COVID-вакцин и кому их вводят

Сколько вакцинировали украинцев за прошедшие сутки

За минувшие сутки, 30 декабря, против коронавируса в Украине вакцинировано 101 705 человек. Первую дозу получили 27 065 человек, вторую дозу – 72 834 человека, дополнительную дозу получили 578 человек, бустерную дозу – 1 228 человек.

Прививка проводилась 851 мобильными бригадами по иммунизации, в 3346 пунктах прививки и в 453 центрах вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации в Украине

С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировались 14 698 234 человека. 14 698 232 из них получили первую дозу, 13 698 387 получили 2 дозы.

Дополнительную дозу получили 3 880 украинцев, еще 4 900 – бустерную дозу. Всего в Украине провели 28 405 399 прививок против коронавируса.

Какими вакцинами иммунизировали украинцев

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 313 983,

Coronavac – 4 786 180,

AstraZeneca – 1 621 105,

Moderna – 1 469 099,

Covishield (AstraZeneca) – 487 946,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала

Обратите внимание! Невакцинированные имеют в 5 раз более высокий риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.

Будет интересно – самые распространенные мифы о вакцинации