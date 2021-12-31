Згідно з рекомендаціями ВООЗ, показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%. Міністерство охорони здоров'я України виконало цю вимогу.

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Скільки вакцинували українців за минулу добу

За минулу добу, 30 грудня, проти коронавірусу в Україні вакцинували 101 705 людей. Першу дозу отримали 27 065 людей, другу дозу – 72 834 людини, додаткову дозу отримали 578 людей, бустерну дозу – 1 228 людей.

Щеплення проводилось 851 мобільними бригадами з імунізації, у 3 346 пунктах щеплення та у 453 центрах вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинувалися 14 698 234 людини. 14 698 232 з них отримали першу дозу, 13 698 387 отримали 2 дози.

Натомість додаткову дозу отримали 3 880 українців, ще 4 900 – бустерну дозу. Загалом в Україні провели 28 405 399 щеплень проти коронавірусу.

Якими вакцинами імунізували українців

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 313 983,

Coronavac – 4 786 180,

AstraZeneca – 1 621 105,

Moderna – 1 469 099,

Covishield (AstraZeneca) – 487 946,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Зверніть увагу! Невакциновані мають у 5 разів вищий ризик госпіталізації та майже у 9 разів вищий ризик смерті від COVID-19.

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