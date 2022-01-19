Более 85 тысяч украинцев вакцинированы против COVID-19: сколько защищены уже тремя дозами

За прошедшие сутки в Украине сделали 85 177 прививок против коронавируса. В частности более 18 тысяч получили третью прививку.

Суточная статистика вакцинации

Первую дозу получил 30 201 человек, а 36 744 – вторую. Кроме того, 614 человек получили дополнительную дозу, а 17 618 – бустерную.

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Вакцинацию проводили 814 мобильных бригад, 3 163 пунктов прививки и 431 центр вакцинации.

Больше всего прививок сделали в Харьковской (8 821) и Днепропетровской (7 790) областях.

Использовали четыре препарата:

Pfizer (Comirnaty) – 61 991 прививка,

Sinovac (CoronaVac) – 13 790,

Moderna – 7 267,

AstraZeneca – 2 129.

Общие темпы вакцинации

С начала пандемии в Украине сделали 29,5 миллиона прививок против COVID-19. По крайней мере, первую дозу получили 15 053 123 человека, а обе – 14 343 487.

Всего в Украине получили дополнительную дозу 10 687 человек, а бустерную – 131 178.

Вакцинальная компания стартовала 24 февраля 2021 года. В целом Украина сейчас получила 43,6 миллиона вакцин.

Напомним, в Минздраве сообщили, что Украине не удастся обойти новую волну, которую повлечет штамм Омикрон. Этот вариант коронавируса все чаще фиксируют в регионах. Чтобы защитить себя и родных в ведомстве призвали прививаться.

Внимание! У невакцинированных в десять раз выше риск смертности от COVID-19 и в 4,5 раза выше риск госпитализации, чем те, кто прошел базовый курс прививок.

Цель бустерной дозы – повысить эффективность вакцины, которая со временем снижается. Третью прививку советуют проводить уже через полгода после Второй.

Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала

Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала

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