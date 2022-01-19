Понад 85 тисяч українців вакциновані проти COVID-19: скільки захищені уже трьома дозами
Джерело:МОЗ
Впродовж минулої доби в Україні зробили 85 177 щеплень проти коронавірусу. Зокрема понад 18 тисяч отримали третє щеплення.
Добова статистика вакцинації
Першу дозу отримала 30 201 людина, а 36 744 – другу. Крім того, 614 людей отримали додаткову дозу, а 17 618 – бустерну.
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Вакцинацію проводили 814 мобільних бригад, 3 163 пунктів щеплення та 431 центр вакцинації.
Найбільше щеплень зробили у Харківській (8 821) та Дніпропетровській (7 790) областях.
Використовували чотири препарати:
- Pfizer (Comirnaty) – 61 991 щеплення,
- Sinovac (CoronaVac) – 13 790,
- Moderna – 7 267,
- AstraZeneca – 2 129.
Загальні темпи вакцинації
З початку пандемії в Україні зробили 29,5 мільйона щеплень проти COVID-19. Принаймні першу дозу отримали 15 053 123 людини, а обидві – 14 343 487.
Загалом в Україні отримали додаткову дозу отримали 10 687 людей, а бустерну – 131 178.
Вакцинальна кампанія стартувала 24 лютого 2021 року. Загалом Україна наразі отримала 43,6 мільйона вакцин.
Нагадаємо, у МОЗ повідомили, що Україні не вдасться оминути нової хвилі, яку спричинить штам Омікрон. Цей варіант коронавірусу дедалі частіше фіксують в регіонах. Щоб захистити себе та рідних у відомстві закликали вакцинуватись.
Увага! Невакциновані мають вдесятеро вищий ризик смертності від COVID-19 та у 4,5 раза вищий ризик госпіталізації, ніж ті, хто пройшов базовий курс щеплення.
Бустерна доза має на меті підвищити ефективність вакцини, яка з часом знижується. Третє щеплення радять проводити уже за півроку після другого.
Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу