Статистика поширення коронавірусу

До лікарень госпіталізували 2 401 пацієнта з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 163 людини. Натомість видужали – 5 413 пацієнтів.

Увага Майже половину населення світу вакцинували проти COVID-19, – ВООЗ

Темпи тестувань

Українські лабораторії здійснили 97 644 тестів на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:

  • методом ПЛР – 50 298;
  • методом ІФА – 6 290;
  • досліджень експрес-тестами на антиген – 41 056.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 1268;
  • Вінницька область – 767;
  • Волинська область – 157;
  • Дніпропетровська область – 414;
  • Донецька область – 483;
  • Житомирська область – 258;
  • Закарпатська область – 292;
  • Запорізька область – 201;
  • Івано-Франківська область – 1575;
  • Київська область – 491;
  • Кіровоградська область – 86;
  • Луганська область – 215;
  • Львівська область – 956;
  • Миколаївська область – 222;
  • Одеська область – 534;
  • Полтавська область – 470;
  • Рівненська область – 568;
  • Сумська область – 860;
  • Тернопільська область – 528;
  • Харківська область – 666;
  • Херсонська область – 305;
  • Хмельницька область – 625;
  • Черкаська область – 300;
  • Чернівецька область – 513;
  • Чернігівська область – 61.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

До слова, у МОЗ повідомили, що Україні не вдасться оминути нової хвилі, яку спричинить штам Омікрон. Цей варіант коронавірусу дедалі частіше фіксують в регіонах.

Симптоми Омікрону

Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу