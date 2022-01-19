До лікарень госпіталізували 2 401 пацієнта з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 163 людини. Натомість видужали – 5 413 пацієнтів.

Увага Майже половину населення світу вакцинували проти COVID-19, – ВООЗ

Українські лабораторії здійснили 97 644 тестів на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 780 903 випадки захворювання. Станом на 19 січня відомо про 3 567 336 випадки одужання. Втім, жертвами коронавірусу, на жаль стали 98 712 мешканці країни.

До слова, у МОЗ повідомили, що Україні не вдасться оминути нової хвилі, яку спричинить штам Омікрон. Цей варіант коронавірусу дедалі частіше фіксують в регіонах.

Увага! При появі будь-яких симптомів ГРВІ насамперед варто звернутись до свого сімейного лікаря. Він має надати направлення на тестування на COVID-19.

До результатів тестування та під час видимих симптомів не варто відвідувати місця загального скупчення людей натомість дотримуйтесь режиму самоізоляції.