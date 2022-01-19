Статистика распространения коронавируса

В больницы госпитализировали 2401 пациента с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений, к сожалению, скончались 163 человека. Выздоровели – 5413 пациентов.

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Темпы тестирований

Украинские лаборатории провели 97 644 тестов на SARS-CoV-2, в том числе:

методом ПЦР – 50 298;

методом ИФА – 6 290;

исследований экспресс-тестами на антиген – 41056.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 1268;

Винницкая область – 767;

Волынская область – 157;

Днепропетровская область – 414;

Донецкая область – 483;

Житомирская область – 258;

Закарпатская область – 292;

Запорожская область – 201;

Ивано-Франковская область – 1575;

Киевская область – 491;

Кировоградская область – 86;

Луганская область – 215;

Львовская область – 956;

Николаевская область – 222;

Одесская область – 534;

Полтавская область – 470;

Ровненская область – 568;

Сумская область – 860;

Тернопольская область – 528;

Харьковская область – 666;

Херсонская область – 305;

Хмельницкая область – 625;

Черкасская область – 300;

Черновицкая область – 513;

Черниговская область – 61.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Общая статистика

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 3 780 903 случая заболевания. По состоянию на 19 января известно о 3 567 336 случаях выздоровления. Жертвами коронавируса, к сожалению, стали 98 712 жителей страны.

К слову, в Минздраве сообщили, что Украине не удастся обойти новую волну, которую приведет штамм "Омикрон". Этот вариант коронавируса все чаще фиксируется в регионах.

Внимание! При появлении любых симптомов ОРВИ, прежде всего, следует обратиться к своему семейному врачу. Он должен предоставить направление тестирования на COVID-19.



До результатов тестирования и во время видимых симптомов не стоит посещать места общего скопления людей, а соблюдайте режим самоизоляции.

Симптомы "Омикрона" / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала