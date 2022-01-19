Статистика распространения коронавируса

В больницы госпитализировали 2401 пациента с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений, к сожалению, скончались 163 человека. Выздоровели – 5413 пациентов.

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Темпы тестирований

Украинские лаборатории провели 97 644 тестов на SARS-CoV-2, в том числе:

  • методом ПЦР – 50 298;
  • методом ИФА – 6 290;
  • исследований экспресс-тестами на антиген – 41056.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Киев – 1268;
  • Винницкая область – 767;
  • Волынская область – 157;
  • Днепропетровская область – 414;
  • Донецкая область – 483;
  • Житомирская область – 258;
  • Закарпатская область – 292;
  • Запорожская область – 201;
  • Ивано-Франковская область – 1575;
  • Киевская область – 491;
  • Кировоградская область – 86;
  • Луганская область – 215;
  • Львовская область – 956;
  • Николаевская область – 222;
  • Одесская область – 534;
  • Полтавская область – 470;
  • Ровненская область – 568;
  • Сумская область – 860;
  • Тернопольская область – 528;
  • Харьковская область – 666;
  • Херсонская область – 305;
  • Хмельницкая область – 625;
  • Черкасская область – 300;
  • Черновицкая область – 513;
  • Черниговская область – 61.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Общая статистика

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 3 780 903 случая заболевания. По состоянию на 19 января известно о 3 567 336 случаях выздоровления. Жертвами коронавируса, к сожалению, стали 98 712 жителей страны.

К слову, в Минздраве сообщили, что Украине не удастся обойти новую волну, которую приведет штамм "Омикрон". Этот вариант коронавируса все чаще фиксируется в регионах.

Симптоми Омікрону

Симптомы "Омикрона" / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала