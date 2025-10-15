Более тысячи россиян в котлах, – полковник запаса указал на интересный шаг ВСУ возле Покровска

Украинские военные заминировали и затопили все подземные коммуникации Покровска, связанные с крупнейшей шахтой Европы, чтобы предотвратить продвижение российских войск.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала прокомментировал, что более тысячи окруженных российских военных у Доброполья оказывают ожесточенное сопротивление, имея значительные запасы боеприпасов и надеясь на сотни тысяч резервов, сосредоточенных в районе Покровска. Эксперт прогнозирует, что эта военная авантюра россиян с выходом на Доброполье в ближайшее время будет иметь для них катастрофические последствия.

Как шахты влияют на бои под Покровском?

Коммуникации Покровска нераздельно связаны с Красноармейской западной шахтой, расположенной рядом. Эта крупнейшая шахта Европы исторически обеспечивала жизнедеятельность практически всех жителей. Здесь функционировала сеть предприятий, которая ремонтировала и поставляла оборудование, из-за чего сформировались многоуровневые системы коммуникации в Мирнограде и Покровске.

Свитан объяснил, что россияне практически окружили Покровско-Мирноградскую агломерацию (территориальная группировка населенных пунктов), и через эти подземные коммуникации могли бы продвигаться, как это было в Авдеевке, Судже и Купянске.

"Это все надо было затапливать и отрезать по максимуму. В ближайшее время будет понятно, что эта военно-политическая афера с выходом на Доброполье россиян закончится для них плохо", – подчеркнул военный эксперт.

По словам военного эксперта, украинским штурмовым группам приходится тяжело, поскольку российские войска не собираются сдаваться. Они возлагают надежды на сотни тысяч российских резервов, сосредоточенных в районе Покровска. Оккупантам обещали прорыв, поэтому они до последнего будут пытаться удерживать рубежи, до которых дошли возле Доброполья.

"Сейчас продолжаются тяжелые боевые действия по зачистке территорий, где более тысячи российских военных оказались в окружении в районе Доброполья. Враг сопротивляется, поскольку во время продвижения успел завезти значительные запасы боеприпасов и ресурсы для длительного сопротивления", – подытожил полковник запаса ВСУ.

