Понад тисячу росіян у котлах, – полковник запасу вказав на цікавий крок ЗСУ біля Покровська

Українські військові замінували та затопили всі підземні комунікації Покровська, пов'язані з найбільшою шахтою Європи, щоб запобігти просуванню російських військ.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу прокоментував, що понад тисяча оточених російських військових біля Добропілля чинять запеклий опір, маючи значні запаси боєприпасів і сподіваючись на сотні тисяч резервів, зосереджених у районі Покровська. Експерт прогнозує, що ця військова авантюра росіян з виходом на Добропілля найближчим часом матиме для них катастрофічні наслідки.

Дивіться також: Шансів у росіян небагато: аналітик розібрав важкі бої біля Покровська

Як шахти впливають на бої під Покровськом?

Комунікації Покровська нероздільно пов'язані з Красноармійською західною шахтою, розташованою поруч. Ця найбільша шахта Європи історично забезпечувала життєдіяльність практично всіх мешканців. Тут функціонувала мережа підприємств, яка ремонтувала і постачала обладнання, через що сформувалися багаторівневі системи комунікації в Мирнограді та Покровську.

Світан пояснив, що росіяни практично оточили Покровсько-Мирноградську агломерацію (територіальне угруповання населених пунктів), і через ці підземні комунікації могли б просуватися, як це було в Авдіївці, Суджі та Куп'янську.

Зверніть увагу! Російські війська намагалися просунутися в тил українських позицій у Куп’янську, використовуючи підземний газопровід.

"Це все треба було затоплювати й відрізати по максимуму. Найближчим часом буде зрозуміло, що ця військово-політична афера з виходом на Добропілля росіян закінчиться для них погано", – підкреслив військовий експерт.

За словами військового експерта, українським штурмовим групам доводиться важко, оскільки російські війська не збираються здаватися. Вони покладають надії на сотні тисяч російських резервів, зосереджених у районі Покровська. Окупантам обіцяли прорив, тому вони до останнього намагатимуться утримувати рубежі, до яких дійшли біля Добропілля.

"Наразі тривають важкі бойові дії із зачистки територій, де понад тисяча російських військових опинилися в оточенні в районі Добропілля. Ворог чинить опір, оскільки під час просування встиг завезти значні запаси боєприпасів та ресурси для тривалого опору", – підсумував полковник запасу ЗСУ.

Що ще відомо про ситуацію на Покровському напрямку?