В больнице умерла раненая жена президента Гаити Мартин Моиз

В больнице 7 июля оборвалась жизнь жены президента Гаити Мартин Моиз. Ранее она получила тяжелые ранения во время вооруженного нападения на их резиденцию.

Известно, что врачи боролись за жизнь первой леди Гаити, но спасти ее так и не удалось.

Важно Нападавшие убили президента Гаити Жовенеля Моиза

Ее муж – президента Гаити Жовенель Моиз – также ранее получил смертельное ранение и умер.

Нападение на президента Гаити: главное

В ночь на 7 июля группа вооруженных мужчин ворвалась в дом президента Гаити. Нападавшие расстреляли Жовенеля Моиза, ранение получила и его жена. Пока неизвестно кто именно стоит за нападением, но глава правительства Клод Жозеф сообщил, что часть нападавших разговаривала на испанском языке.

Жозеф также призвал население сохранять спокойствие, заверив, что "ситуация в стране находится под контролем национальной полиции и вооруженных сил Гаити". В ближайшие часы Жозеф выступит с обращением к гражданам страны.

Что стоит знать о Гаити

Жовенель Моиз погиб в возрасте 53 лет. Президентом Гаити он был с 7 февраля 2017 года от гаитянской партии Тет Кале.

Это страна в Карибском море, занимает западную часть острова Гаити, на восточной – находится Доминиканская Республика. На Гаити регулярно проходят акции протеста против действующей власти. Они начались в ноябре 2018 года из-за проблем в топливной отрасли.

Так, 10 июня 2019 года во время беспорядков и антиправительственных протестах погибли 2 человека, еще 4 получили ранения.