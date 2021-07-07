У лікарні померла поранена дружина президента Гаїті Жовенеля Моїза

У лікарні 7 липня обірвалося життя дружини президента Гаїті Жовенеля Моїза Мартін. Раніше вона отримала важкі поранення під час озброєного нападу на їхню резиденцію.

Відомо, що лікарі боролися за життя першої леді Гаїті, але врятувати її так і не вдалося.

Важливо Нападники вбили президента Гаїті Жовенеля Моїза

Її чоловік – президента Гаїті Жовенель Моїз – також раніше отримав смертельне поранення та помер.

Напад на президента Гаїті: головне

У ніч проти 7 липня група озброєних чоловіків вдерлася до будинку президента Гаїті. Нападники розстріляли Жовенеля Моїза, поранення отримала і його дружина. Наразі невідомо, хто саме стоїть за нападом, але глава уряду Клод Жозеф повідомив, що частина нападників розмовляла іспанською мовою.

Жозеф також закликав населення зберігати спокій, запевнивши, що "ситуація в країні перебуває під контролем національної поліції та збройних сил Гаїті". У найближчі години Жозеф виступить зі зверненням до громадян країни.

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