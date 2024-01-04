Почти все подверглись пыткам: в каком состоянии 230 военнопленных, вернувшиеся в Украину

Вечером 3 января стало известно о возвращении в Украину 230 украинских пленников. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, в каком состоянии находятся воины.

Там отметить, что почти все военные утверждают, что подверглись пыткам в России. Однако Украина имеет рабочие программы относительно того, как работать с возвращенными военнопленными.

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Пленные нуждаются в лечении

Руководитель прессслужбы Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко рассказал, что здоровье большинства украинских военных в достаточно плохом состоянии. Он добавил, что российский плен – это не то место, где можно поправить здоровье.

И большинство нуждается, если не безотлагательной помощи, но реабилитации. Имеют хронические заболевания, которые нуждаются также в медицинской помощи,

– объяснил Яценко

Преимущественно все военнослужащие имеют повреждения пищеварительной системы, опорно-двигательный аппарат. У многих проблемы с ногами – пленных заставляют проводить много времени стоя. В связи с отсутствием стоматологической помощи возникают проблемы с зубами.

И, конечно, более 90% вернувшихся утверждают, что подверглись пыткам. И мы знаем, что это государственная политика (в России – 24 канал). Есть в Украине разработанная программа, есть опыт, есть врачи, есть психологи, в частности, профессионально занимающиеся вернувшимися, наработанные методики,

– отметил спикер Координационного штаба.

Около двух недель будет продолжаться этап начальной реабилитации – медицинская помощь, разговоры с психологами. Уже потом будет проходить работа над реинтеграцией в общество.

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