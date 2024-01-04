Почти все подверглись пыткам: в каком состоянии 230 военнопленных, вернувшиеся в Украину
Источник:NV
Вечером 3 января стало известно о возвращении в Украину 230 украинских пленников. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными рассказали, в каком состоянии находятся воины.
Там отметить, что почти все военные утверждают, что подверглись пыткам в России. Однако Украина имеет рабочие программы относительно того, как работать с возвращенными военнопленными.
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Пленные нуждаются в лечении
Руководитель прессслужбы Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко рассказал, что здоровье большинства украинских военных в достаточно плохом состоянии. Он добавил, что российский плен – это не то место, где можно поправить здоровье.
И большинство нуждается, если не безотлагательной помощи, но реабилитации. Имеют хронические заболевания, которые нуждаются также в медицинской помощи,
– объяснил Яценко
Преимущественно все военнослужащие имеют повреждения пищеварительной системы, опорно-двигательный аппарат. У многих проблемы с ногами – пленных заставляют проводить много времени стоя. В связи с отсутствием стоматологической помощи возникают проблемы с зубами.
И, конечно, более 90% вернувшихся утверждают, что подверглись пыткам. И мы знаем, что это государственная политика (в России – 24 канал). Есть в Украине разработанная программа, есть опыт, есть врачи, есть психологи, в частности, профессионально занимающиеся вернувшимися, наработанные методики,
– отметил спикер Координационного штаба.
Около двух недель будет продолжаться этап начальной реабилитации – медицинская помощь, разговоры с психологами. Уже потом будет проходить работа над реинтеграцией в общество.
Что известно о масштабном обмене пленными
- Украина 3 января вернула из российского плена 230 украинских воинов. Среди них солдаты, сержанты, офицеры, воины Вооруженных Сил, Национальная гвардия, ВМС, пограничники. Часть защитников защищала Мариуполь, часть защищала ЧАЭС – они были в плену почти два года.
- Обменов пленными между Украиной и Россией не было с лета 2023 года. Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал, что о некоторых из уволенных сначала вообще не было сведений. Считалось, что эти герои – пропавшие без вести.
- Кирилл Буданов рассказал, что большинство освобожденных – это мужчины – 225, женщин среди служащих было 5. Обмен готовился очень долго и стало возможным благодаря организации Объединенных Арабских Эмиратов.