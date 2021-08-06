Босса итальянской мафии "взяли" в Мадриде

В Мадриде задержали беглого итальянца Доменико Павильянити. Полиция считает, что он был лидером одной из самых богатых преступных организаций в мире – синдиката "Ндрангета".

Об этом издание сообщает со ссылкой на полицию Испании и Италии. Правоохранители идентифицировали задержанного как 60-летнего Доменико Павильянити.

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В Испании задержали лидера итальянской мафии

Испанские полицийские информируют, что мужчину задержали 3 августа во время совместной операции с итальянскими карабинерами.

Павильянити имел при себе сфальсифицированные португальские документы, удостоверяющие личность, 6 мобильных телефонов и 6 тысяч евро наличными.

Полиция считает, что мужчина является лидером преступного синдиката "Ндрангета", который базируется в итальянской Калабрии и действует со своей базы в 3 селах по всему миру.

Павильянити уже осуждали, но он вышел на свободу

Ранее лидер итальянской мафии уже был приговорен в Италии к пожизненному тюремному заключению за серию убийств и преступлений, связанных с торговлей людьми. Впоследствии срок сократили до 30 лет.

Однако преступник вышел на свободу в октябре 2019 года из-за ошибок при подсчете его наказания.

После этого он бежал в Испанию, где якобы пользовался помощью и защитой представителей кругов из наркобизнеса.

В январе 2021 года Павильянити заочно приговорили к 11 годам, 8 и 15 суткам тюрьмы за серию преступлений, в том числе убийство и соучастие в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Что известно о "Ндрангета" Это – крупная итальянская организованная преступная группировка, базирующаяся в беднейшей итальянской провинции Калабрии. Эта мафия является одной из самых могущественных преступных организаций в мире.

Группировка работает как в нелегальной сфере (торговля наркотиками, ядерными материалами), так и в легальной (строительство, ресторанный бизнес, розничная торговля).

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