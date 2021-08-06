Боса італійської мафії "взяли" в Мадриді

У Мадриді затримали італійця-втікача Доменіко Павільяніті. Поліція вважає, що він був лідером однієї з найбагатших злочинних організацій у світі – синдикату "Ндрангета".

Про це видання повідомляє з посиланням на поліцію Іспанії та Італії. Правоохоронці ідентифікували затриманого як 60-річного Доменіко Павільяніті.

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В Іспанії затримали лідера італійської мафії

Іспанські поліційські інформують, що чоловіка затримали 3 серпня під час спільної операції з італійськими карабінерами.

Павільяніті мав при собі сфальсифіковані португальські документи, які засвідчують особу, 6 мобільних телефонів та 6 тисяч євро готівкою.

Поліція вважає, що чоловік є лідером злочинного синдикату "Ндрангета", який базується в італійській Калабрії та діє зі своєї бази в 3 селах по всьому світу.

Павільяніті вже засуджували, але він вийшов на волю

Раніше лідер італійської мафії вже був засуджений в Італії до довічного тюремного ув'язнення за серію вбивств і злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми. Згодом термін скоротили до 30 років.

Однак злочинець вийшов на волю у жовтні 2019 року через помилки при підрахунку його покарання.

Після цього він втік до Іспанії, де начебто користувався допомогою і захистом представників кіл із наркобізнесу.

У січні 2021 року Павільяніті заочно засудили до 11 років, 8 і 15 діб тюрми за серію злочинів, зокрема вбивство та співучасть у злочинах, пов'язаних з незаконним обігом наркотиків.

Що відомо про "Ндрангета" Це – велике італійське організоване злочинне угруповання, яке базується в найбіднішій італійській провінції Калабрії. Ця мафія є однією з наймогутніших злочинних організацій у світі.

Угруповання працює як у нелегальній сфері (торгівля наркотиками, ядерними матеріалами), так і в легальній (будівництво, ресторанний бізнес, роздрібна торгівля).

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