Сам Бруска заявляв, що вбив щонайменше 150 людей. Його звільнили за співпрацю з правоохоронними органами.

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Скандальне звільнення мафіозі в Італії

Мафіозі Джованні Бруску, відомо за прізвиськом "Свиня", випустили на волю. Ця подія викликала різку критику зі сторони італійського суспільства. Адже до 1996 року Бруска був одним з найбільш розшукуваних італійських злочинців та правою рукою "боса босів" "Коза ностри" Тото Ріїни.

За понад сотню вбивств, до яких був причетних мафіозі, його засудили одразу до 2 довічних перебувань у в'язниці.

Бруска на волі: як так сталося

Після арешту Бруска почав співпрацювати з урядом, розповідаючи прокурорам про причетність мафії до численних злочинів по всій Італії.

Зокрема, він зізнався у вбивстві 13-річного сина інформатора Сантіно ді Маттео – хлопця задушили та розчинили у кислоті. Його свідчення були цінними, тому термін ув'язнення скоротили.

Однак призначений термін він не відсидів, достроково вийшовши на волю за зразкову поведінку. Тепер протягом 4 років за ним наглядатиме поліція.

Реакція родин жертв мафіозі та політиків

Звільнення злочинця розкритикували родичі жертв і багато відомих політиків. Водночас представник прокуратури заявив, що цінність свідчень мафіозі не викликає сумнівів.

Видання Il Fatto Quotidiano цитує слова сестри вбитого ним Фальконе Марії: "По-людськи ця новина завдає мені болю, але це закон, закон, якого добивався і мій брат теж, і його потрібно поважати".

Довідка. Джованні Фальконе був одним з головних борців з мафією. У 1992 році автівка, в якій він їхав, а також ще 2 машини супроводу з охороною підірвали. На честь Фальконе назвали аеропорт в Палермо, округ у Римі та багато вулиць у містах Сицилії.