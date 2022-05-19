Боже, если у Путина болезнь, пусть от нее не будет лекарства, – мальчик из Луцка стал звездой сети

В Луцке мальчик обратился к Богу с необычной молитвой. В ней он попросил остановить планы Путина и дать возможность его болезни, если такова есть, беспрепятственно прогрессировать.

Инцидент произошел в церкви "Дом Евангелия". Свидетелями молитвы стали десятки человек.

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В сети обнародовали видео, как мальчик в вышиванке искренне просил Бога:

Останови планы Путина, и если у него болезнь, сделай, чтобы люди не придумали от нее каких-нибудь лекарств, которые могли бы ее несколько остановить. Будь с нами, Аминь,

– сказала ребенок.

Молитва мальчика: смотрите видео

Действительно ли Путин болен

Слухи о том, что Путин чем-то болен, ходят уже давно, хотя пока подтвердить эту информацию невозможно. То Путин странно двигается, то ведет себя, то изолируется, то исчезает на время с инфопространства – украинцы и журналисты пытаются найти любой симптом, который мог бы свидетельствовать о том, что президенту страны-агрессора осталось недолго.

По последним слухам – недавно западные СМИ сообщили, что один из бизнесменов тайно записал разговор с российским олигархом, который приближен к Путину.

Сообщается, что разговор состоялся еще в марте, а российский олигарх входит в первую двадцатку списка Forbes. Во время этого разговора олигарх заявил, что у Путина рак крови.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов также говорит, что Путин болен. По его словам, у президента страны-агрессора диагностировано сразу несколько заболеваний, одно из которых – рак. Буданов утверждает, что по данным разведки Путин находится в крайне плохом психоэмоциональном и физиологическом состоянии.

Чтобы опровергнуть подобные слухи, Кремль каждый раз утверждает, что Путин здоров. Правда это или нет, очевидно, покажет только время.

Восприятие Путина в обществе: последние события

В Сенате США зарегистрировали резолюцию, которая признает Россию государством-спонсором терроризма, а ее президента Владимира Путина – террористом. Правда, документ еще предстоит одобрить госсекретарю США.

Польский премьер Матеуш Моравецкий обратился ко всему цивилизованному миру и призвал союзников отмежеваться от Путина и изолировать российский тоталитарный режим.

Тем временем глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что отстранения Владимира Путина от власти будет недостаточно, ведь его место займет кто-то с подобными взглядами и угроза войны будет оставаться. Необходимо изменять весь режим.

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