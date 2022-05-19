Об этом он заявил на конференции PISM Strategic Ark, проходившей в Варшаве. По словам Моравецкого, дипломатия действительно требует диалога, однако диалог с террористами – недопустим.

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Мир должен прекратить оправдывать Путина

Моравецкий начал речь с перечня преступлений России, совершенных в ходе войны против Украины. Он подчеркнул, что ситуация в Мариуполе и убийства в Буче должны пробудить мир от "геополитической дремы" и вынудить отказаться от старых иллюзий.

Несмотря на все ужасы, совершенные Россией, некоторые политики до сих пор пытаются отбелить репутацию Путина, заявил Моравецкий. Он считает, что это недопустимо.

Я слышал, что Путин пытается найти безопасное место и сохранить его лицо на международной арене. Как вообще можно говорить что-нибудь подобное? Как можно "сохранить" то, что полностью утрачено?

– говорится в его речи.

Он объяснил, что сегодня Польша пытается понять динамику возрождения российского империализма и, возможно, даже тоталитаризма. Если не остановить Россию сейчас – в Европе будет оставаться серьезная угроза новой войны.

Призываю всех изолировать президента России. Дипломатия нуждается в диалоге, но с террористами вести переговоры нельзя,

– подчеркнул премьер.

Сейчас лучшее время для Евросоюза и НАТО остановить Россию, чтобы больше не угрожала Европе.

Битва за Украину может определить будущее на ближайшие столетия

По мнению Моравецкого, если Украина выиграет, это станет ее первой самостоятельной победой. При этом ее поражение станет концом привычного для Европы мира.

Без свободной и победной Украины нет Запада. Битва за Украину может определить будущее на следующие 100 лет,

– заявил он.

Премьер подытожил, что преступников непременно будут привлечены к ответственности, а идеология "русского мира" должна быть уничтожена.

Ранее Матеуш Моравецкий, успевший побывать в Киеве во время войны, назвал так называемый "русский мир" раковой опухолью, которая пожирает не только большую часть российского общества, но и представляет смертельную угрозу всей Европе.

Россия прекратила поставки газа в Польшу

В конце апреля Россия, не назвав причин, решила остановить поставки газа в Польшу . Вероятно, в Москве возмутились, что Польша, как и ряд других стран, отказалась платить за газ рублями.

Впоследствии Моравецкий заявил, что Польша никогда больше не будет покупать газ у страны-агрессорки. Он объявил, что Польша стала полностью независима от российского газа.

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