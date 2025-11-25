БпЛА в очередной раз атаковали Одессу, в городе слышали взрывы

Несколько раз за ночь враг запускал дроны с Черного моря. Под ударом была и Одесская область.

О взрывах в Одессе информировали местные. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология атаки Россия массированно атакует Украину с воздуха БпЛА и ракетами: какие области под угрозой

Что известно о воздушных атаках на Одессу ночью 25 ноября?

Сразу после полуночи во время массированной атаки БпЛА на Украину Воздушные силы писали о группе БпЛА, движущейся из акватории Черного моря в Одесскую область. Местные сообщества в телеграмме и мониторы зафиксировали по меньшей мере один дрон над Одессой и работу ПВО по нему. Поэтому в городе услышали взрывы.

А перед 3 ночи появилось новое сообщение от Воздушных сил о БпЛА курсом на Одесскую область, в частности на Черноморск. Мониторы писали, на этот раз их было не менее 5. О взрывах и работе ПВО стало известно около 03:06. Отбой дали в 04:21.

Куда больше всего бил враг этой ночью?