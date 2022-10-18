Братья-эгоисты: как и чего добивается российская пропаганда во Франции и Италии

Что общего между выборами спикера итальянского парламента и трудностями поиска топлива во Франции. Журналист и аналитик Euronews Альберто де Филиппис убежден, что здесь все просто – вся суть в эгоизме.

В Италии победила правоцентристская коалиция. Это произошло на фоне принятия фальсифицированного закона о выборах, где списки и кандидаты полностью определялись лидерами партий, а не избирателями.

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Джорджия Мэлони стала единственной победительницей этого голосования. Несмотря на кампании за права женщин, MeToo и якобы борьбу левых партий за гражданские права, именно правая коалиция впервые в истории Италии представила женщину-кандидата на пост премьер-министра.

Вскоре Джорджию Мэлони представят президенту республики Серджио Маттарели, которой и предоставит ей так называемый мандат власти, согласно которому она должна сформировать правительство. Но не все так просто, как кажется.

Самые ожесточенные враги Джорджии Мелони, часто обвиняемые в постфашистском прошлом и выступлениях против Европейского Союза, не в оппозиционном лагере. Ее злейшие враги – ее "союзники": Сильвио Берлускони и Маттео Сальвини.

, Сильвио Берлускони — 86-летний миллиардер, с определенными затмениями сознания, который все еще любит красивых женщин (его нынешней партнерше 32 года), и до сих пор верит, что у него политический вес. Он просил Джорджию Мэлони о министерствах и местах для своей партии, хотя на самом деле его политический вес крайне ограничен. Он даже угрожал не голосовать за вотум доверия Джорджии Мэлони и выдвинуть своего кандидата на должность премьера.

А ведь еще есть "Лига" Маттео Сальвини. Партия получила плохой результат на выборах, и это поставило ее лидеру в слабую позицию. Однако именно в этот момент Джорджия Мэлони сделала жест опытного игрока в покер.

Перед формированием правительства новая палата депутатов и новый сенат должны избрать двух своих руководителей. В общем, до сих пор одна должность доставалась большинству, а другая – оппозиции. Джорджия Мэлони же спутала карты. В Сенат ей удалось добиться избрания бывшего фашиста Игнацио Ла Русса. Он является одним из основателей партии "Братья Италии".

С другой стороны, в Палате депутатов, чтобы разделить возможный альянс между Сальвини и Берлускони, Джорджия Мелони передала голоса своей партии Лоренцо Фонтани, кандидату от "Лиги".

И здесь начинаются международные проблемы. Лоренцо Фонтана – католический фундаменталист, но прежде всего – ультра пророссийский, всегда поддерживал необходимость снятия санкций с России, и при этом не поддерживал Украину .

Значит ли это, что Джорджия Мэлони стала путинисткой? Не совсем. Предложив столь важное место "Лиге" и пообещав разные министерства в следующем Кабмине, она связала Маттео Сальвини с собой по рукам и ногам. Теперь Сальвини точно не будет угрожать, что не поддержит ее. Риск для него – исчезнуть из политической жизни. Однако риск на международном уровне заключается в том, что российская пропаганда и влиятельные лица (некоторые из них чрезвычайно мощны в Италии) могут вновь оказать большое влияние на решение итальянской политики .

За Альпами нужен бензин

Такая же стратегия дестабилизации реализуется неподалеку – за Альпами. Российская пропаганда неделями кричала о том, что во Франции закончился бензин из-за войны и поддержки Францией Украины. На самом деле это не так, но Москва должна благодарить полезных идиотов в этом деле из французского профсоюза CGT (Общей конфедерации труда).

У генерального секретаря этого союза Филиппа Мартинеса завершается мандат, но он хочет поставить во главе организации близкого к себе человека, чтобы обеспечить непрерывность своей политики. В недавнем прошлом его также обвиняли в том, что он слишком "мягкий", и именно поэтому он настаивает на очень жесткой схватке с правительством Франции.

Некоторые профсоюзные работники заблокировали важные французские нефтеперерабатывающие заводы. Они требуют повышения зарплат. Такие компании как Exxon или Total согласились на большинство требований профсоюза. С ноября прошлого года Total даже увеличила зарплату на 7% и предложила бесплатную дополнительную месячную зарплату всем работникам своей компании по всему миру.

Но профсоюз CGT требует повышения на 10% – и это для зарплат, которые в любом случае намного выше, чем в среднем по Франции.

Конечно, оппозиция, от ультраправых до крайних левых, только подбрасывает дрова в огонь. Жан-Люк Меланшон, глава ультралевой организации "Бунтари", призвал к национальному протесту по всей стране и забастовкам профсоюзов против роста цен. И в этом случае Жан-Люк Меленшон попытается получить от беспорядков все возможное.

О чем Меленшон забывает вспомнить, так это о том, что именно его партия подняла налоги на ископаемое топливо. Еще одна "забывчивость" CGT заключается в том, что инфляция последних месяцев временная, а вот повышение заработной платы будет постоянным.

Российская пропаганда также настаивает, что все это причина санкций против Москвы, которые вредят Франции. Такое поведение экстремистских профсоюзов вызвано только поиском выгоды. Премьер-министр Франции Элизабет Борн решила возобновить контроль и отправить полицию, чтобы уволить нефтеперерабатывающие заводы. Предприятия разблокировали, а полицейские должны забрать мятежников из их домов, чтобы привести их на работу. В случае отказа им грозит судебное преследование.

И это вполне законное действие власти, если есть угрозы социальному миру в стране. Самые экстремистские профсоюзы обещают бороться "до победы". Оппозиция Эммануэля Макрона, левые и правые, забывает о национальных интересах и ослабляет Францию. В то время как Россия стоит у окна и продолжает свою пропаганду, осознавая, какую большую работу выполняют полезные идиоты в Риме и Париже.