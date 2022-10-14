Член правой партии "Лига" Лоренцо Фонтана был избран спикером Палаты депутатов Италии 14 октября. Его кандидатуру поддержали 222 коллеги.

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Фонтана поклонник Путина, ездил на "референдум" в Крым

Кандидатуру Лоренцо Фонтаны поддержала и партия "Братья Италии" Джорджии Мэлони. Международные СМИ пишут, что Фонтана раньше был министром по европейским делам. Также он был вице-президентом Палаты депутатов. Кроме того, занимал должность министра по делам семьи и инвалидности.

Новый глава сената называет себя "крестоносцем". Уверяет, что борется против абортов. Впрочем, больше всего Лоренцо Фонтана прославился любовью к президенту государства-агрессора.

Ранее он заявлял, что путинская Россия – это "эталон" для верующих в националистическую модель общества. А сам Путин якобы "свет" для западного мира.

Интересно, что в 2014 году Фонтана ездил на так называемый референдум в временно оккупированный Крым. Об этом сообщила одна из самых популярных итальянских газет "La Stampa".

Также Лоренцо Фонтана являлся депутатом Европарламента. В 2017 году он проголосовал "против" того, чтобы Украине предоставили безвиз с ЕС.

Кстати говоря! На назначение главой сената Лоренцо Фонтана резко отреагировал член Палаты депутатов Италии Энрико Летта. В твиттере он отметил: "Хуже, чем даже с самым крупным воображением. Италия не заслуживает этого искажения".

Накануне президент Украины разговаривал с Мелони

Вопрос помощи Украине от Италии очень остро встал во время выборов правительства. 4 октября президент Украины позвонил по телефону лидеру итальянской политической силы "Братья Италии". Владимир Зеленский и Джорджия Мелони отметили необходимость продолжать всестороннюю поддержку Украины.

В отличие от других ультраправых, Мелони заняла четкую позицию по внешней политике и войне России против Украины. "Братья Италии" голосовали за предоставление Украине оружия.

Также украинский лидер отметил, что обсудил с Мэлони необходимость введения дополнительных санкций против России. В частности, и запрещение выдачи туристических виз для граждан государства-агрессора.

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