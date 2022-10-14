Члена правої партії "Ліга" Лоренцо Фонтану обрали спікером Палати депутатів Італії 14 жовтня. Його кандидатуру підтримали 222 колег.

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Фонтана прихильник Путіна, їздив на "референдум" у Крим

Кандидатуру Лоренцо Фонтани підтримала і партія "Брати Італії" Джорджії Мелоні. Міжнародні ЗМІ пишуть, що Фонтана раніше був міністром з європейських справ. Також він був віцепрезидентом Палати депутатів. Окрім того, обіймав посаду міністра у справах сім'ї та інвалідності.

Новий очільник сенату називає себе "хрестоносцем". Запевняє, що бореться проти абортів. Втім, чи не найбільше Лоренцо Фонтана прославився любов'ю до президента держави-агресора.

Раніше він заявляв, що путінська Росія – це "еталон" для тих, хто вірить у націоналістичну модель суспільства. А сам Путін нібито є "світлом" для західного світу.

Цікаво, що у 2014 році Фонтана їздив на так званий "референдум" до тимчасово окуповано Криму. Про це повідомила одна з найпопулярніших італійських газет La Stampa.

Також Лоренцо Фонтана був депутатом Європарламенту. У 2017 році він проголосував "проти" того, аби Україні надали безвіз з ЄС.

До речі! На призначення главою сенату Лоренцо Фонтани різко відреагував член Палати депутатів Італії Енріко Летта. У твітері він зазначив: "Гірше, ніж навіть із найбуйнішою уявою. Італія не заслуговує цього спотворення".

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Напередодні президент України розмовляв з Мелоні

Питання допомоги Україні від Італії дуже гостро постало під час виборів уряду. 4 жовтня президент України зателефонував лідерці італійської політичної сили "Брати Італії". Володимир Зеленський та Джорджія Мелоні наголосили на необхідності продовжувати всебічну підтримку України.

На відміну від інших ультраправих, Мелоні зайняла чітку позицію щодо зовнішньої політики та війни Росії проти України. "Брати Італії" голосували за надання Україні зброї.

Також український лідер зазначив, що обговорив з Мелоні необхідність запровадження додаткових санкцій проти Росії. Зокрема, і заборону видачі туристичних віз для громадян держави-агресора.

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