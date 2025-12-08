Больше не 3 суток: бронирование для одной категории военнообязанных ускорили
- Правительство изменило правила бронирования военнообязанных для критически важных предприятий, сократив время втрое.
- Упрощенные правила будут действовать до 1 февраля 2026 года.
В понедельник, 8 декабря, правительство временно изменило правила бронирования военнообязанных для критически важных предприятий. Отныне это можно сделать втрое быстрее.
Упрощения будут действовать до 1 февраля 2026 года. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.
Что изменилось в бронировании работников?
Сейчас у многих предприятий завершаются сроки действия отсрочек их работников. Поэтому правила упростили, чтобы избежать ситуации, когда специалисты теряют бронь из-за процедурных задержек.
Отныне срок обработки заявок – до 24 часов, а не 3 суток.
Кроме того, не нужно ждать 5 дней между заявлениями об аннулировании бронирования работников. Подавать следующую можно сразу после обработки предыдущей.
Однако упрощения будут действовать временно. После 1 февраля 2026 года стандартные правила вернутся.
Понимаем, как важно избегать "пауз" в статусе работника. Поэтому сейчас также работаем над возможностью подавать заявления о продлении бронирования заблаговременно,
– добавили в Минцифры.
Обратите внимание! С подробной инструкцией бронирования работника можно ознакомиться по ссылке.
Еще одно из важных нововведений – возможность бронировать работников предприятий ОПК (оборонно-промышленного комплекса) сроком на 45 календарных дней, в течение которых работник устраняет нарушения правил воинского учета, рассказали в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Мы продолжаем совершенствовать механизм бронирования, чтобы предприятия, особенно в ОПК, могли стабильно работать и удерживать свои команды,
– отметил заместитель министра Виталий Киндратив.
Как забронировать работников через Дию?
Чтобы получить статус критически важного, предприятия должны иметь отсутствие задолженности по налогам и ЕСВ, а также среднюю заработную плату работников не менее 20 000 гривен.
Чтобы подать заявление о бронировании работников, нужно заполнить форму через портал Дия. Результат поступит на электронную почту и отобразится в кабинете.
К слову, возможность забронировать до 100% своих работников есть для предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплекса, определенных критически важными для обеспечения потребностей ВСУ и тому подобное.