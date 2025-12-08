Больше не 3 суток: бронирование для одной категории военнообязанных ускорили

Что изменилось в бронировании работников?

Сейчас у многих предприятий завершаются сроки действия отсрочек их работников. Поэтому правила упростили, чтобы избежать ситуации, когда специалисты теряют бронь из-за процедурных задержек.

Отныне срок обработки заявок – до 24 часов, а не 3 суток.

Кроме того, не нужно ждать 5 дней между заявлениями об аннулировании бронирования работников. Подавать следующую можно сразу после обработки предыдущей.

Однако упрощения будут действовать временно. После 1 февраля 2026 года стандартные правила вернутся.

Понимаем, как важно избегать "пауз" в статусе работника. Поэтому сейчас также работаем над возможностью подавать заявления о продлении бронирования заблаговременно,

– добавили в Минцифры.

Обратите внимание! С подробной инструкцией бронирования работника можно ознакомиться по ссылке.

Еще одно из важных нововведений – возможность бронировать работников предприятий ОПК (оборонно-промышленного комплекса) сроком на 45 календарных дней, в течение которых работник устраняет нарушения правил воинского учета, рассказали в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Мы продолжаем совершенствовать механизм бронирования, чтобы предприятия, особенно в ОПК, могли стабильно работать и удерживать свои команды,

– отметил заместитель министра Виталий Киндратив.

Как забронировать работников через Дию?