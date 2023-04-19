36 эпизодов преступлений: супруги из Киевщины морили голодом и насиловали маленьких детей

В суд направили обвинительный акт в отношении матери и ее сожителя, которые насиловали и развращали своих детей. Это произошло на Броварщине Киевской области.

В общей сложности зафиксировано 36 эпизодов преступлений над малолетними детьми. 18 из них – особенно тяжелые.

Важно Родная мать насиловала собственных детей и морила их голодом: жуткая история из Броваров

Супруги из Киевщины издевались над своими детьми

29-летняя жительница Броварщины вместе с гражданским мужем в течение длительного времени морили голодом, подвергали пыткам и совершали сексуальное насилие над своими детьми.

Женщина ставила детей на колени, унижала, запугивала и угрожала убийством.

Правоохранители отметили, что жизни и здоровью мальчиков в возрасте 11 и 5 лет и 3-летней девочке ничего не угрожает.

За совершенное горе-родителям грозит до 15 лет лишения свободы.

Полиция задержала горе-родителей из Киевщины: смотрите видео

Что этому предшествовало

В феврале этого года в Киевской области правоохранители задержали 29-летнюю женщину, издевающуюся над собственными детьми. Она могла на их глазах заниматься любовью со своим мужем и совсем не заботилась о том, чтобы они жили в нормальных условиях.

Ранее было установлено, что дети живут в плохих условиях. Они не ели нормально, а в квартире – антисанитария. К тому же родители детей употребляли алкоголь.

У семьи не было денег на туалетную бумагу, поэтому это делали тряпками. Кроме того, эти клочки ткани детям запихивали в рот, когда их насиловали.

Напомним, что недавно стало известно, что после смерти своей жены 47-летний поп Московского патриархата неоднократно совершал развратные действия в отношении своих дочерей. К счастью, его уже задержали.

Священник-педофил развращал двух своих дочерей 13 и 15 лет. Отец приставал к девочкам, когда оставался с ними наедине дома.