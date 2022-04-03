В Буче и Гостомеле среди жертв изнасилованные женщины, дети, пожилые люди, – Арестович

Россия обязательно ответит за убийства мирных людей и Киевщине, изнасилования и грабежи.

Российская армия совершила военные преступления

Советник Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что мир должен ужаснуться от того, что произошло в Буче, Ирпене и Гостомеле Киевской области, передает 24 канал.

Внимание В освобожденной Буче обнаружили братскую могилу на почти 300 человек

Буча, Ирпень и Гостомель – это города, которые освобождены и представляют собой картинку из постапокалиптического фильма ужасов. Среди уже найденных жертв этих военных преступлений российских войск – изнасилованные женщины, которых пытались сжечь, убиты представители местного самоуправления, убиты дети, убиты пожилые люди, убитые мужчины,

– рассказал Арестович.

У многих из убитых завязаны руки и имеются следы пыток, большинство также убито выстрелами в затылок.

О таких вещах как ограбление или попытка забрать драгоценности или стиральные машины, по словам Арестовича, он даже не будет вспоминать. Это безусловно учтет прокуратура, правоохранительные органы и международные уголовные суды.

Мир должен ужаснуться

Советник также выдержал минуту молчания, чтобы почтить убитых оккупантами людей. Но заверил, что ни одно преступление не останется безнаказанным.

Других новостей сегодня не будет. Мир должен ужаснуться от того, что произошло в Буче, Ирпене и Гостомеле. К сожалению, я думаю, что в других городах Украины картинка не лучше. Но ВСУ, другие силы обороны и спецслужбы Украины сделают все, чтобы найти и наказать преступников,

– добавил Арестович.

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Редакция 24 канала искренне соболезнует родным и близким всех погибших. Это нельзя простить никогда. Циничный оккупант должен быть наказан за все зверства на Украинской земле!