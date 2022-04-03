У Бучі та Гостомелі серед жертв зґвалтовані жінки, діти, літні люди, – Арестович

Росія обов’язково відповість за убивства мирних людей та Київщині, зґвалтування та грабунки.

Російська армія вчинила воєнні злочини

Радник Офісу Президента Олексій Арестович наголосив, що світ має жахнутися від того, що відбулося у Бучі, Ірпені та Гостомелі Київської області, передає 24 канал.

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Буча, Ірпінь та Гостомель – це міста, які звільнені і являють собою картинку з постапокаліптичного фільму жахів. Серед вже знайдених жертв цих воєнних злочинів російських військ – згвалтовані жінки, яких намагалися спалити, вбиті представники місцевого самоврядування, вбиті діти, вбиті літні люди, вбиті чоловіки, – розповів Арестович.

У багатьох із вбитих зав'язані руки та наявні сліди катувань, більшість також вбита пострілами у потилицю.

Про такі речі як пограбування чи намагання забрати коштовності або пральні машини, за словами Арестовича, він навіть не згадуватиме. Це безумовно буде врахує прокуратура, правоохоронні органи і міжнародні кримінальні суди.

Світ має жахнутись

Радник також витримав хвилину мовчання, щоб вшанувати вбитих окупантами людей. Та запевнив, що жоден злочин не залишиться безкарним.

Інших новин сьогодні не буде. Світ має жахнутися від того, що відбулося в Бучі, Ірпені і Гостомелі. На жаль, я думаю, що в інших містах України картинка не краща. Але ЗСУ, інші сили оборони та спецслужби України зроблять усе, щоб знайти і покарати злочинців,

– додав Арестович.

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