Полномасштабная агрессия России против Украины продолжается 3,5 года. В окружении Владимира Путина есть те, кто выступает за ее продолжение, а также и те, кто советует остановиться.

О настроениях среди соратников российского диктатора в интервью Апостроф TV рассказал глава ГУР Кирилл Буданов, передает 24 Канал.

Какие настроения царят в окружении Путина?

Западные медиа написали о том, что один из ближайших соратников Путина Дмитрий Козак потерял власть, поскольку не поддержал вторжение в Украину. Он в частном порядке советовал диктатору не начинать широкомасштабные боевые действия, а когда Путин таки начал войну, то предлагал ему скорее ее остановить и начать мирные переговоры.

Кирилл Буданов подтвердил, что Дмитрий Козак действительно не выступал за начало войны. По словам генерала, он был один из немногих, кто не поддерживал нападение на Украину.

Сейчас, говорит разведчик, в окружении Путина есть полярные позиции. Одни выступают за продолжение войны, а другие – за ее остановку.

"Количество тех, что говорят останавливаться, за последнее время значительно возросло", – отметил Буданов.

Относительно российского олигархата, то там тоже царят разные настроения. Одним не выгодны санкции, а другие тем временем зарабатывают на войне.

