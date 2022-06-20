На Буковине пьяный мужчина жестоко убил павлина: друзья наблюдали и хохотали

Недавно на Буковине во время отдыха пьяный мужчина убил павлина. В то время его друзья снимали все на свои смартфоны и хохотали.

Инцидент произошел в селе Карапчев, что в Черновицкой области. Правоохранители уже установили личность злоумышленника.

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Пьяный молодой человек убил павлина ради развлечения

В инстаграме ГО ANIMAL HELPERS опубликовали ужасное видео убийства павлина. Его мгновенно распространили пользователи соцсетей, ведь подобная жестокость вызвала большой резонанс.

Во время военного положения далеко не каждый из нас озабочен вопросом, как добиться скорейшей победы и чем я могу быть полезен в это сложное время. Кто-то, напиваясь вызывающе, на камеру убивает птиц. Красивых, величественных,

– говорится в подписи к ролику.

На видео можно увидеть, как очень пьяный молодой человек во время отдыха с друзьями схватил павлина за шею и изо всех сил начал бить его о землю. Парень едва стоял на ногах, однако под громкие крики и смех друзей продолжал убивать птицу. Наконец, усмехаясь, он бросил уже неподвижного павлина. Примечательно, что злоумышленника никто не остановил, даже больше – друзья его только подбадривали.

"Нравится вам, жители Карапчева, жить с таким выдожком рядом?! Нравится подавать ему руку при встрече?! А вы, кто снимал это на камеру и кто просто был за столом? НИКТО не вступился. НИКТО не сказал выродку остановиться", – добавили в ГО.

За публикацию этого видео ANIMAL HELPERS получили предупреждение о блокировке страницы. Само сообщение инстаграм удалил. Однако ролик уже успел собрать несколько сотен тысяч просмотров.

Злоумышленника уже разыскали правоохранители

Видео содержит сцены насилия, поэтому 24 канал его не будет публиковать. Однако этот ролик еще можно просмотреть, перейдя по ссылке

Благодаря неравнодушным пользователям соцсетей личность злоумышленника быстро установили. Им оказался 20-летний житель села Карапчев, работник автосервиса.

Через некоторое время юноша начал даже писать извинения в соцсетях, мол, "уже ответил за свои поступки". А потом вообще удалил свою инстаграм-страницу.

Из-за изрядной огласки ролик с убийством птицы дошел и до правоохранителей. В отделе коммуникаций полиции Черновицкой области сообщили, что эту информацию уже проверяют и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Также пользователи обратились в Патрульную полицию Черновицкой области. Патрульные заверили, что уже трудятся над этим делом.

По украинскому законодательству, жестокое обращение с животными карается ограничением свободы сроком от 1 до 3 лет или от 2 до 3 лет заключения в тюрьме.



Правоохранители расследуют убийство павлина / Скриншот Светланы Дроздик

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