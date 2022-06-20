На Буковині п'яний молодик жорстоко вбив павича: друзі спостерігали та реготали

Нещодавно на Буковині під час відпочинку п'яний чоловік вбив павича. У той час його друзі фільмували все на свої смартфони та реготали.

Інцидент трапився у селі Карапчів, що у Чернівецькій області. Правоохоронці вже встановили особу зловмисника.

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П'яний молодик вбив павича задля розваги

В інстаграмі ГО ANIMAL HELPERS опублікували жахливе відео вбивства павича. Його миттєво поширили користувачі соцмереж, адже подібна жорстокість викликала чималий резонанс.

Під час воєнного стану далеко не кожен з нас заклопотаний питанням, як досягти найскоршої перемоги й чим я можу бути корисний у цей складний час. Хтось, напиваючись зухвало, на камеру вбиває птахів. Красивих, величних,

– мовиться у підписі до ролика.

На відео можна побачити, як дуже п'яний молодик під час відпочинку з друзями схопив павича за шию та з усієї сили почав бити його об землю. Хлопець ледь стояв на ногах, однак під голосні вигуки та сміх друзів продовжував вбивати птаха. Зрештою, посміхаючись, він кинув вже нерухомого павича. Прикметно, що зловмисника ніхто не зупинив, ба більше – друзі його лише підбадьорювали.

"Подобається вам, жителі Карапчіва, жити з таким виродком поруч?! Подобається подавати йому руку при зустрічі?! А ви, хто знімав це на камеру і просто був за столом? ЖОДЕН не заступився. ЖОДЕН не сказав виродку зупинитися", – додали в ГО.

За публікацію цього відео ANIMAL HELPERS отримали попередження про блокування сторінки. Сам допис інстаграм видалив. Однак ролик вже встиг зібрати кількасот тисяч переглядів.

Зловмисника вже розшукали правоохоронці

Відео містить сцени насильства, тому 24 канал його не публікуватиме. Проте цей ролик досі можна переглянути, перейшовши за посиланням

Завдяки небайдужим користувачам соцмереж особу зловмисника швидко встановили. Ним виявився 20-річний житель села Карапчів, працівник автосервісу.

Через деякий час юнак почав навіть писати вибачення у соцмережах, мовляв, "вже відповів за свої вчинки". А згодом узагалі видалив свою інстаграм-сторінку.

Через шалений розголос ролик зі вбивством птаха дійшов і до правоохоронців. У відділі комунікацій поліції Чернівецької області повідомили, що цю інформацію вже перевіряють та з’ясовують усі обставини події.

Також користувачі звернулися до Патрульної поліції Чернівецької області. Патрульні запевнили, що вже працюють над цією справою.

За українським законодавством, жорстоке поводження з тваринами карається обмеженням волі терміном від 1 до 3 років або від 2 до 3 років у в'язниці.



Правоохоронці розслідують вбивство павича / Скриншот Світлани Дроздик

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