Вони буквально згоріли заживо, бо їх не встигли вивезти. Про це повідомив журналіст Денис Казанський.
Увага ЗСУ відбили кілька спроб штурму окупантів на Сході: карта бойових дій станом на 19 червня
Не перестаю дивуватися – які ж к*нчені нелюди прийшли в Україну. Ще кілька місяців тому в цьому Метьолкіно жили тихим мирним життям, каталися на цих конях, будували господарство,
– написав журналіст.
Однак, як він сказав, "налетіла якась людожерська орда", і з криками "ми вас рятуємо" та все це зруйнувала, знищила та спалила.
Разом з тим мільйони росіян цьому раді. Для них все, що відбувається – привід для гордості.
"Вони вважають, що це вони Америку так карають, спалюючи у Сєвєродонецьку коней", – додав Казанський.
Окупанти знищили кінний клуб / Скриншот Казанського
Продовжують точитись бої за контроль над Сєвєродонецьком
- У Сєвєродонецьку тривають запеклі бої. І хоч минулої доби, 18 червня, росіяни досягли незначних успіхів на околицях міста, вони загальмувалися на інших напрямках, крім Сєвєродонецька.
- В Інституті вивчення війни прийшли до висновку, що російські війська зіштовхнуться зі ще більшими втратами та зносом особового складу та техніки, що ускладнить спроби відновити наступальні операції в інших критичних точках.
- Тим часом ворог постійно обстрілює низку населених пунктів. Мовиться про Лисичанськ, Борівське, Білу Гору й Устинівку. З авіації загарбники били поруч з Білою Горою, Мирною Долиною, а з ракет по району Верхньокам'янки.
- Глава Луганської ОВА теж повідомив, що в Сєвєродонецьку "дуже непроста ситуація". Двічі окупанти вдарили по заводу "Азоту", внаслідок чого зафіксовані руйнування прохідної та очисних споруд.
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