Вони буквально згоріли заживо, бо їх не встигли вивезти. Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

Увага ЗСУ відбили кілька спроб штурму окупантів на Сході: карта бойових дій станом на 19 червня

Не перестаю дивуватися – які ж к*нчені нелюди прийшли в Україну. Ще кілька місяців тому в цьому Метьолкіно жили тихим мирним життям, каталися на цих конях, будували господарство,

– написав журналіст.

Однак, як він сказав, "налетіла якась людожерська орда", і з криками "ми вас рятуємо" та все це зруйнувала, знищила та спалила.

Разом з тим мільйони росіян цьому раді. Для них все, що відбувається – привід для гордості.

"Вони вважають, що це вони Америку так карають, спалюючи у Сєвєродонецьку коней", – додав Казанський.



Окупанти знищили кінний клуб / Скриншот Казанського

Продовжують точитись бої за контроль над Сєвєродонецьком

У Сєвєродонецьку тривають запеклі бої. І хоч минулої доби, 18 червня, росіяни досягли незначних успіхів на околицях міста, вони загальмувалися на інших напрямках, крім Сєвєродонецька.

В Інституті вивчення війни прийшли до висновку, що російські війська зіштовхнуться зі ще більшими втратами та зносом особового складу та техніки, що ускладнить спроби відновити наступальні операції в інших критичних точках.

Тим часом ворог постійно обстрілює низку населених пунктів. Мовиться про Лисичанськ, Борівське, Білу Гору й Устинівку. З авіації загарбники били поруч з Білою Горою, Мирною Долиною, а з ракет по району Верхньокам'янки.

Глава Луганської ОВА теж повідомив, що в Сєвєродонецьку "дуже непроста ситуація". Двічі окупанти вдарили по заводу "Азоту", внаслідок чого зафіксовані руйнування прохідної та очисних споруд.

Довідка. У травні Сергій Гайдай інформував, що росіяни окупували 95% території Луганської області. Після цього російське військове керівництво кинуло всі сили на захоплення Сєвєродонецька, де ворог прорвав оборону ЗСУ наприкінці травня.

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